韓國央行（BOK）12日公布，韓國2022年名目GDP換算成美元為1.67兆，全球排名從前年的第10名滑落到第13名。

2005年，韓國在全球GDP排名首度躋身前十大，但之後好幾年都落在前十大榜外，直到2018年才重新擠進去。2019年跌至第12名，2020年又回到第10名，2021年維持這個排名

2022年美國名目GDP為25.46兆美元，穩坐全球最大經濟體寶座。中國以17.88兆美元屈居第二，日本4.23兆美元排第三，德國4.08兆美元排第四，英國3.08兆美元排第五。接下來6到12名，依序為印度、法國、加拿大、俄羅斯、義大利、巴西、澳洲。

韓國的經濟規模倒退3個名次，要怪整體經濟表現不振，加上去年美元強勢、韓元相對疲弱，名目GDP換算成美元少了許多。去年韓國名目GDP為2,161兆韓元，比2021年增加3.9％，但換算成美元年減7.9％。

韓國央行官員表示，去年美元走強的緣故，韓國的匯率換算指標大多不理想，導致韓國的名目GDP排名下滑。反觀出口天然資源的國家，其貨幣相對強勁。

韓國2021年的名目GDP，還高過俄羅斯、巴西、澳洲等3個資源大國，但2022年已被這3國超車。

另一個噩耗是，韓國今年想奪回全球前十大經濟體地位的機會不大。BOK5月將韓國今年經濟成長率預估，由1.6％下修到1.4％，主要是半導體需求疲弱，拖累出口這個韓國重要成長引擎。

韓國延世大學經濟學教授Sung Tae-Yoon分析指出，韓元弱勢導致韓國名目GDP排名倒退，韓元疲軟受累於韓國出口表現欠佳，連帶讓經濟承壓。他建議應著眼於半導體以外的產業，以及能驅動長期成長的部門，強化企業出口能力也很重要。