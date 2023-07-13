美國日前對中祭出半導體製程設備、軟體禁令，中國大陸則宣布半導體原料鎵、鍺的出口管制。近日還傳出陸方可能對供應量佔全球80％的工業矽出手，恐衝擊太陽能光電、半導體等領域。前立委孫大千12日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，二次大戰後之所以不用打仗，是因為全球降低關稅，移掉貿易障礙。但美國走了回頭路，開始建立貿易障礙，關稅壁壘，對中國大陸掐脖子進行科技圍堵，這對於全球和平沒有任何幫助。

孫大千表示，中國大陸先前禁鎵、鍺，現在要禁工業矽，其實某種程度，美國才是始作俑者！在二次世界大戰之後，之所以不用打仗，那是因為全球化的時代來臨，大家降低關稅，移掉貿易的障礙。為什麼要推動自由貿易，就是要告訴大家說，你所要的任何東西，都可以靠買來，部用去搶來，所以我們不用打仗了。所以過去這幾十年來的和平，是人類的自由貿易造成的。

「可是美國走了回頭路！」孫大千強調，美國建了關稅壁壘，美國開始建立貿易障礙，美國開始在貿易上分敵我。因為美國對中國大陸掐脖子、進行科技圍堵，當然逼得中國大陸同步對你展開行動。當中國大陸展開行動，美國顯然也吞不下這口氣，大家對峙的態勢就會愈來愈高，這對於全球和平不是一件有利的事情。因為我們現在只看到鎵、鍺跟工業矽，可是接下來恐怕還有很多其他的原物料，都會走向這條路。

孫大千直言，所以對中國大陸來講，你做初一、我就做十五，誰怕誰？你既然要禁光刻機，我就禁這些東西，大家了不起別發展，了不起一起缺原料！這樣下去會影響到的層面其實非常廣，不僅是科技圍堵的問題，如果這條路持續走下去，全球自由貿易就會走回頭路，經濟壁壘就會形成，這都是二次世界大戰之前所看到的景象，這對全球的和平是沒有任何幫助的！