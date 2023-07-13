瑞典籍網紅PewDiePie(Felix Kjellberg)在Youtube擁有破億訂閱數，曾創造一年賺進1200萬美元(大約3.71億新台幣)的輝煌紀錄，被財經雜誌《富士比》評為最賺錢的Youtuber。今年2月愛妻懷孕，為此宣布停更頻道一陣子，日前迎來好消息，PewDiePie的兒子平安出生，他上傳一家三口照，畫面超級溫馨。

PewDiePie的愛子於11日出生，為此開心地在Instagram發文，直呼：「歡迎成為我們的家人」，並透露兒子的名字為「Björn」(比約恩)，還放上小熊跟愛心的貼圖，從附上的多張照片可見，他一手摟著妻子的腰，另一手握住小孩的手，另一張照片則輕輕抱著小孩，露出慈父的笑容，而他也曝光替兒子準備的嬰兒用品，像是繡著名字的小衣服、嬰兒床、玩偶等等，流露出滿滿的父愛。

喜訊一出，粉絲們湧入留言區道賀，寫下：「恭喜！我知道你們會是很好的父母」、「他是上天賜予的禮物」、「歡迎來到這個世界，小Björn」、「由衷地替你高興」、「這孩子即將在爸媽的呵護之下，平平安安長大成人」、「我的天啊！我快要哭了，太感動了。」

PewDiePie自2010年創立頻道，內容初期以電玩實況為主，2022年，夫妻倆移居到日本，開始上傳日本Vlog，包括首次在日本開車、品嚐美食、唱日式卡拉OK等等，生活過得多采多姿，對此，他曾表示儘管得克服語言障礙，卻很喜歡這裡，也想體驗不一樣的生活。至於對於即將退出網紅圈的疑問，他表示目前沒有要退休，不過不打算做一輩子Youtuber，直言：「經營12年頻道很棒，但人生還有其他可以追求的，不是嗎？」