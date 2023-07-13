進入炎夏，三伏天跟著到來，今年三伏天從7月11日開始，8月19日結束，這段期間因為過於炎熱，脂肪燃燒速度可以快3倍，被譽為減重最佳時機，但營養師也提醒，有4個發胖時間點要注意，包括別在下午3點後吃水果。

三伏天分別為7/11~7/20的初伏、7/21~8/9的中伏、8/10~8/19的末伏，醫師認為，這段期間特別炎熱，新陳代謝更快，容易爆汗，就算是做同樣運動，消耗熱量、脂肪速度也比其他時期快3倍。

營養師表示，這期間雖然燃燒脂肪效率特別高，但仍有4個時間點要注意，否則恐前功盡棄。分別是早餐要在9點前吃，可以加速燃脂，並且以碳水化合物為主，推薦玉米、南瓜、紅薯、紫薯；水果則因含糖量高，容易發胖，下午3點以後就不要再吃。

晚餐則是盡量在晚上7點前吃完，以免影響睡眠，進而導致減重效率降低。若真的晚上嘴饞，消夜可以選擇雞蛋、魚、蝦、豆乾，千萬別吃水果和零食。營養師表示，最主要還是要控制份量，依據自己的總攝取量來規劃才是最重要的。