2023溫布頓草地網球錦標賽女單準決賽是一場「黑馬大戰」，左手持拍的捷克非種子選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），以6比3、6比3擊敗持外卡參賽的烏克蘭女將史維托琳娜（Elina Svitolina），萬卓索娃成為繼1963年名將金恩夫人（Billie Jean King）之後，60年來首位打進草地大滿貫女單決賽的非種子球員。

第1盤後段史維托琳娜連3個發球局被破，因此讓萬卓索娃先下一城，第2盤前段萬卓索娃又氣勢如虹地連下4局，等於首盤跨次盤連拿7局，這時史維托琳娜找回狀態連搶3局，不過這股氣沒能延續到最後，即時回穩的萬卓索娃則是連搶2局鎖定勝利。

第1次打進溫網女單決賽，萬卓索娃在比賽結束當下情緒激動跪地，再起身到網前和史維托琳娜致意，她說：「不敢相信！很開心我晉級決賽。對手是一位鬥士也是一位很棒的人，我知道這場比賽絕對很難打。」

上一次在以非種子身份拚進溫布頓女單決賽的是1963年的金恩夫人，當時她還沒結婚從夫姓，是以娘家姓氏莫菲特（Moffit）登記在巡迴賽名單。

這也是萬卓索娃個人自2019年法國網球公開賽後，職業生涯第2度闖進四大賽單打決賽，外媒也指出，由於史維托琳娜無緣決賽，大會也可以避免掉今年女單可能上演烏克蘭、白俄羅斯選手的對抗，另一邊準決賽是白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、突尼西亞嘉柏（Ons Jabeur）爭決賽門票，而白俄羅斯在2022年俄羅斯軍事入侵烏克蘭支持俄羅斯的一方。

萬卓索娃是60年來首位打進溫網女單決賽的非種子選手。（美聯社）