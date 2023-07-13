房價高漲讓不少年輕人望房興嘆，就有一名男網友上網抱怨，自己工作了10年，存款仍舊買不起房，感嘆居住正義難以實現，但卻被眾人打臉，認為男子的問題出在薪資太低，應設法增加自己收入，否則房價就算跌了，恐怕也買不起。

一名男網友在Dcard發文表示，工作辛苦了10年，薪水終於升到3萬2，存款也存到60萬，但打開購屋網站一看，「完全沒有我買得起的房子」，讓他直呼難過，也呼籲大家參加居住正義活動，打倒炒房仔。

貼文一出引起討論，不少人直指關鍵問題，「工作十年薪水才3萬2？買房這件事本來就跟你沒關係」、「月存5k還是先檢討自己吧，打房打下來也輪不到你買」、「應該各國領後段班薪水的人都買不起房吧」、「上班10年60萬，等於一年才存6萬？60萬在台灣連車都買不起了還買房」。

也有人建議不要眼高手低，「應該還是有，只是你不喜歡而已，既然這種收入，就不要好高騖遠」、「可以買郊區套房」、「不會完全買不起，只是你可能看不上眼」，或是要原PO設法增加收入，「轉換跑道去當保險經紀人，或做房屋仲介呢？」、「我是狂加班最近買房，月休不到8天，傳統產業低薪仔，真的可以考慮多加班」、「轉職想辦法提升自己或去跑外送」。