不過，信邦強調，由於第二季本業表現優於預期，另業外亦有匯兌收益挹注可以彌補，再加上信邦每年均有預提準備金得以因應未知的潛在風險，目前此事件對公司營運和第二季財報沒有影響。
太康電動自行車客戶爆財務問題 信邦遭受池魚之殃
信邦（3023）子公司太康精密（6833）13日晚間8時15分召開重訊記者會，爆出旗下電動自行車客戶VanMoof因所屬集團發生財務與資金調度問題，延遲向太康支付8.14億元貨款，恐殃及持股太康57.45％的母公司信邦，對此，信邦表示，公司已擬於第二季提列投資損失。
信邦（3023）子公司太康精密（6833）13日晚間8時15分召開重訊記者會，爆出旗下電動自行車客戶VanMoof因所屬集團發生財務與資金調度問題，延遲向太康支付8.14億元貨款，恐殃及持股太康57.45％的母公司信邦，對此，信邦表示，公司已擬於第二季提列投資損失。
不過，信邦強調，由於第二季本業表現優於預期，另業外亦有匯兌收益挹注可以彌補，再加上信邦每年均有預提準備金得以因應未知的潛在風險，目前此事件對公司營運和第二季財報沒有影響。
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