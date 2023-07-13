不過，信邦強調，由於第二季本業表現優於預期，另業外亦有匯兌收益挹注可以彌補，再加上信邦每年均有預提準備金得以因應未知的潛在風險，目前此事件對公司營運和第二季財報沒有影響。

《電腦設備》英業達Q2營收季增8.8% 外資卻連8賣
世界先進第二季營收98.54億元 較上季強勁增長逾二成
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