2024年總統大選，國民黨已徵召新北市長侯友宜出戰，不過，鴻海創辦人郭台銘最近仍動作頻頻。有一份最新的網路民調，詢問網友「郭台銘近期正式活動頻繁，你支持他參選嗎？」截至13日傍晚10點30分，居然有70%的網友表示反對。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》今天（13日）針對「郭台銘近期正式活動頻繁，你支持他參選嗎？」舉辦網路投票，截至13日晚上11點19分，共3.3萬人投票，有70%的網友表示反對，30%的網友則表示支持。

網友紛紛表示，「請郭董不要分散選票讓民進黨得逞，要救台灣，就要團結」、「他參選一定不會當選，但一定會讓非民進黨的人落選」、「政治人物還是要有誠信」、「放手也是愛的表現」、「力量不要分散，要聯合起來才有勝利機會」。

也有網友認為，「幾個最單純不支持的原因：1.誠信問題、2.沒有當過任何一屆縣市長」、「參選是每個人的自由權利，只是郭董出來參選就是保送賴清德」。