北市第5選區（中正、萬華）立委人選，國民黨尚未敲定，先前傳出藍營極力徵召前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰出來選，北市黨部主委黃呂錦茹也仍未放棄這個念頭。但台北市議員、侯友宜競辦發言人柳采葳13日在接受名嘴康仁俊專訪時強調「韓冰不會出來選，她現在就是專心在讀書！」

柳采葳13日上網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊訪問，對於中正萬華區立委人選，目前市黨部還在找出最好的人選，不過她強調，「韓冰絕對不會出來，她現在要做的事就是專心讀書！」

「黃呂錦茹今日第5度約韓冰見面，就是希望韓冰能點頭參選！」柳采葳表示，有誠意是好事，但當事人今天已經明白說不要，「我覺得努力要有努力的方向」，現在要做的應該是找其他人，而非在一個沒有意願的人身上。

柳采葳直言，也許主委有自己的想法，認為現在這區的空戰比例要慢慢變高，在地的議員其實地方實力都超級強，只是說在空戰這部分的確較少一點。畢竟目前的對手，包括無黨籍的于美人和民進黨的吳沛憶，兩人在空戰這塊能力都還不錯，而且也長得漂亮且有名氣。

「主委應該是要找一個可以和這兩位對比的人！」柳采葳提到，至於先前也參與初選的台北市議員應曉薇，她也表態力挺年輕人參選，直言韓冰很優秀，很有機會為國民黨贏回這一席，希望她可以再考慮一下，「我們一起打贏這一仗」。