以營收和店數計的全球最大披薩公司達美樂改弦更張，一反過去不與美食外送公司合作的立場，激勵股價狂飆。12日收盤達美樂股價躥升11.1％，報388.59美元，創下去年11月以來最高紀錄。

達美樂執行長維納（Russell Weiner）受訪時表示，達美樂期望透過與優步合作，為公司帶來10億美元的新營收。維納婉拒透露優步收取的佣金或是協議的其他條款，但表示加盟店將可因此受惠。

依據達美樂與Uber的「全球協議」顯示，Uber Eats至少到2024年都是美國獨家第三方平台。這項合作計畫自今年秋季開始，先在賭城等美國四個市場試行，預計年底前拓展至全美。儘管與優步合作，達美樂和加盟店仍會外送披薩。

達美樂表示，選擇與優步合作是因為後者願意分享訂餐的客戶資訊，和優步的全球規模與使用者結構。維納表示，優步的客戶通常較年輕，而且比直接向達美樂訂餐的客戶更富裕。

優步的美洲外送業務負責人馬瑞迪亞（Sarfraz Maredia）表示，優步能為達美樂帶來更多新客戶。達美樂過去一直堅持使用自家應用程式、網站和外送司機，不與第三方訂餐公司合作，不過今年4月該公司曾暗示外送事業成長趨緩。分析師表示，達美樂改弦易轍與Uber Eats合作，將有助擴展新客源。

達美樂的對手必勝客（Pizza Hut）和Papa John's早在2019年便開始和美食外送業者合作，藉以拓展客戶群。兩家業者表示，與外送平台合作讓他們能在尖峰時段擁有足夠的外送人手。

根據市場研究公司Circana數據，截至5月28日的一年，優步、DoorDash和其他第三方應用程式占披薩銷售的14％。