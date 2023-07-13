民眾黨總統參選人柯文哲9日出席美麗島電子報董事長吳子嘉的「董事長開講－台北粉絲見面會」活動，預計22日安排高雄場見面會，但13日卻傳出因鴻海創辦人郭台銘陣營接觸後，吳子嘉以「不明人數不足」等各種理由打槍，使柯文哲22日粉絲見面會取消。而吳子嘉也爆出了他和柯文哲之間的LINE對話截圖，活動取消的真實原因也隨之曝光。

吳子嘉、柯文哲LINE對話。（中天新聞提供）

吳子嘉、柯文哲LINE對話。（中天新聞提供）

根據《中天新聞》的報導指出，吳子嘉的製作單位認為，如果22日的高雄場活動，只是複製台北場，將失去做節目的意義，也不會成功，因此吳子嘉近期也求見柯文哲討論活動內容，希望雙方能夠見面討論出一個共識，結果吳子嘉求見至少等了3天無回覆，直至13日傳訊說高雄場取消，柯文哲才回訊說14日早上約見面，但吳子嘉14日和15日根本不在台北。

而吳子嘉也向《中天新聞》提供他與柯文哲之間的LINE對話截圖，從對話紀錄中可以看到，吳子嘉13日上午10時57分傳出訊息表示，「報告柯市長：小弟懇求見您一面，商量節目如何進行，都不可得？實在非常意外，連約您見面安排時間都如此困難。非常遺憾！網友動員效果又非常不好，目前唯一的選項只有取消7/22高雄場的見面會。製作單位將於下週一公告取消。專此 弟子嘉敬上」。

而柯文哲卻在13日下午3時1分時才回覆吳子嘉的訊息，內容中可以看到，「我看秘書排的時間是明天早上8點在台玻大樓，通常你的訊息我會轉給秘書處理，因為排程沒有統一窗口，會出問題，所以我自己不會排程系統，全部由于文統一排程。我很難一一回覆每一個LINE。我現在在台中，算是奔走天下。當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」

高雄場報名情形。（中天新聞提供）

而吳子嘉已讀後，也再回覆柯文哲指出，「感謝您的理解，期待下次再合作。我不習慣『未讀未回』，您是台灣唯一和我如此互動，侯、郭都不會如此。可能是我的問題。沒有關係大家習慣就好」，甚至更強調，「明後天我不在台北，很抱歉！再找機會等你有空，歡迎您到醒吾大樓5樓坐坐」。