台中藝術博覽會今年活動，也持續與台中市大墩文化中心「藝術新聲」、國立新竹生活美學館「璞玉發光」，及社團法人中華民國畫廊協會與國立台灣藝術大學共同舉辦的「台藝新人獎」等國內三大新銳藝術家展演平台合作，期許透過媒合年輕創作者與畫廊的方式，在產官學三方攜手之下，扶植更多傑出的藝術新秀。

台中市文化局副局長曾能汀，13日代表台中市長盧秀燕出席開幕式表示，這次展出油畫、水墨、水彩、雕塑、裝置藝術及複合媒材等多元作品，歡迎各界民眾踴躍前往參與這場藝術盛會。

曾能汀透露，這次有13家來自日本、韓國、香港、馬來西馬等海外藝廊參與，數量創下新高，大台中的藝文產業，因豐厚的基礎，順利挺過新冠肺炎疫情的衝擊影響，期望未來更加蓬勃發展。

曾能汀指出，台中藝術博覽會連續舉辦11年，已成為每年中部地區的重要藝術盛事之一，去年首次移師林酒店，精采的作品，加上優質舒適的觀展環境，使得參觀人潮盛況空前，在藝壇掀起巨大的聲量，代表台中地區的藝術能量相當充沛，能不斷支持藝術家創作，也提供足夠的展演平台，讓作品與藏家互動，得到博覽會的展出效果。