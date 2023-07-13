IEA 13日在最新月報預估，今年全球每日石油需求將增加220萬桶至1.021億桶。其中，中國大陸將占需求增長的七成。展望明年，IEA預估石油需求成長將放緩至每日110萬桶，原因在於「經濟復甦失去動力，且隨著越來越多汽車走向電氣化與燃油效率提升。」
另一方面，沙國上週承諾，每日額外減產100萬桶的計畫將延長至8月，這恐怕使得沙國每日產量降至900萬桶的兩年低點，並將OPEC+第一大產油國地位拱手讓給俄羅斯，此為2022年初以來首見。
國際能源總署（IEA）13日下修全球石油需求成長預測，此為今年以來首見，原因是經濟前景黯淡衝擊需求，其中富裕國家恐怕承受最大壓力。IEA亦指出，隨著沙烏地阿拉伯減產措施開始發揮效果，該國也將失去產油國聯盟OPEC＋最大產油國地位。
IEA 13日在最新月報預估，今年全球每日石油需求將增加220萬桶至1.021億桶。其中，中國大陸將占需求增長的七成。展望明年，IEA預估石油需求成長將放緩至每日110萬桶，原因在於「經濟復甦失去動力，且隨著越來越多汽車走向電氣化與燃油效率提升。」
另一方面，沙國上週承諾，每日額外減產100萬桶的計畫將延長至8月，這恐怕使得沙國每日產量降至900萬桶的兩年低點，並將OPEC+第一大產油國地位拱手讓給俄羅斯，此為2022年初以來首見。
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