IEA 13日在最新月報預估，今年全球每日石油需求將增加220萬桶至1.021億桶。其中，中國大陸將占需求增長的七成。展望明年，IEA預估石油需求成長將放緩至每日110萬桶，原因在於「經濟復甦失去動力，且隨著越來越多汽車走向電氣化與燃油效率提升。」

另一方面，沙國上週承諾，每日額外減產100萬桶的計畫將延長至8月，這恐怕使得沙國每日產量降至900萬桶的兩年低點，並將OPEC+第一大產油國地位拱手讓給俄羅斯，此為2022年初以來首見。