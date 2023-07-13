以商品品項來看，運量最多的家具類減少20％，低於5月的31％跌幅。運輸量第二的機械類跌幅也從12％降至6％。電子電器運量增加8％，是前十大品項裡唯一成長的項目。

若以國家來看，中國大陸輸出至美國的貨櫃量年減16.8％至84萬4,700個TEU，連續第10個月下滑。來自韓國的貨櫃量減少10.5％至15萬4,134個TEU，越南也下滑5.6％至14萬7,107個TEU，至於台灣出口的貨櫃量下跌3%至7萬8,480個TEU。

新台幣午後升值近2角 進逼31元整數關卡
南海仲裁7週年 美籲北京停止在南海騷擾別國船隻
美軍越戰遺留逾8千萬枚集束彈在寮國 清理未爆彈還須100年
#TEU #運量 #貨櫃量 #亞洲 #運往美國