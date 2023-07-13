以商品品項來看，運量最多的家具類減少20％，低於5月的31％跌幅。運輸量第二的機械類跌幅也從12％降至6％。電子電器運量增加8％，是前十大品項裡唯一成長的項目。

若以國家來看，中國大陸輸出至美國的貨櫃量年減16.8％至84萬4,700個TEU，連續第10個月下滑。來自韓國的貨櫃量減少10.5％至15萬4,134個TEU，越南也下滑5.6％至14萬7,107個TEU，至於台灣出口的貨櫃量下跌3%至7萬8,480個TEU。