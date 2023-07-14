劉丞擔任燈光替身，首次接觸到好萊塢影業。（艾迪昇傳播提供）

劉丞身材挺拔，是天生衣架子。（艾迪昇傳播提供）

「網球王子」劉丞演藝生涯再解鎖新技能，日前獲選參與好萊塢在台灣的電影拍攝，成為電影主角光替（stand-in，燈光替身），在電影開拍前，將主角所有鏡位走過一次，協助燈光師設計光線，劉丞解釋：「因為調整燈光非常花時間，在符合經濟效益的條件下，不太可能讓電影明星站在現場等打燈，他們薪水可都是按秒算的。」劉丞統計，他在電影正式開拍前2個月，共換了50套男主角的衣服，一件一件到各場景走位、試光，對於好萊塢精細分工，直說大開眼界。

電影拍攝日因疫情關係拉長，劉丞回憶在疫情期間拍攝，劇組制定好幾套防疫流程、關卡，層層防堵使拍攝順利進行。劉丞表示，所有人員每天快篩2次是基本配套，每個場景每3小時消毒1次，且設有防疫小組共10餘人，隨時替來來往往的人群進行體溫監控，他描述：「很難想像，還有專人擔任安全組長，只要導演一喊action開拍，安全組長就會發起『紅色警戒』，要求所有現場工作人員檢場是否戴好口罩。」

另外，好萊塢照顧演員、工作人員的各種需求，包山包海程度，也讓劉丞印象深刻。劉丞的職務等級，讓他可以自由出入主演休息室，他對休息室中無時無刻備妥7-8種精美食物、飲料，直呼不可思議，「從來沒見過食物盤上是空的，而且菜色一直在換」，他笑說主演休息室就已經這麼豐富，很難想像導演、男女主角休息室裡面的排場、規模會是如何「盛大」。

劉丞跟著電影拍攝團隊跑遍台灣各地景點，出外景的過程，讓他見識到好萊塢資金的硬實力。一次到台北知名豆漿店拍攝，由於需要拍攝一整天，現場環境又挪不出空間當作演員休息室，只見製片方把隔壁的餐酒館直接包下，搬進演員的休息設備，餐酒館當場搖身變成休息室，劉丞瞪大眼說：「人說好萊塢是造夢的地方，果然沒有不可能的事情。」艾迪昇總經理林志遠勉勵他，期待他能將這些經驗化為動力，積極往他的目標邁進。