副總統、民進黨總統參選人賴清德8月將訪友邦巴拉圭，其間過境美國行程成為注目焦點。媒體人唐湘龍13日在《少康戰情室》節目透露，據他了解，美方只承諾給賴清德一場僑界晚宴，而且不得公開，此外美方不會任何官員與賴會面，也不允許搞諸如跟共和黨議長麥卡錫見面等動作。美方對台再三警告，蕭美琴交涉也沒用，賴清德將會受到黯淡冷遇。情勢對綠營如此不利，藍營首先要桃園三結義，才能促成在野勢力整合。

「我個人認為賴清德，或者民進黨的選情，到這裡就到頂！」唐湘龍表示，他不會再上去，也不會再下去，他就是停在那邊，因為所有的內外環境，對於民進黨非常地不利！

唐湘龍直言：「我甚至於公開講過，我說賴清德8月要過境美國，你等著看！」他在過境美國的時候，會非常地、非常地黯淡，美國從頭到尾都給他非常冷的待遇。冷到甚至於，蕭美琴要再交涉，基本上，美方都不接電話！

「大概我的了解，美方只承諾，給你一場跟僑界的晚宴，而且不得公開！」唐湘龍強調，而且美方沒有任何官員出來見你，你要不要跟我去搞，要跟什麼麥卡錫見面等等，你千萬不要跟我搞這些事。對台灣、對外交部、對蕭美琴、對賴清德再三警告！

唐湘龍指出，所以賴清德這一次的過境，會非常地困難。自己甚至懷疑，巴拉圭的總統還沒有當選就來到台灣，這在過去沒有，過去友邦都是快要卸任、來領紅包的，這個總統是還沒有上任就來了。都懷疑說，這時候來，是擔心賴清德下個月沒有辦法到嗎？

唐湘龍提到，當內外情勢對民進黨非常不利的時候，接下來這半年的選舉就看一件事情，就是在野勢力如何去整合。賴清德你就把他當作一個長柱擺在那裡，憑他自己要勝選是不可能的！在野勢力的整合就決定了2024年會不會變天，所以在野勢力要從一個對台灣最有利的方向去思考。

唐湘龍說，侯友宜、郭台銘、韓國瑜，起碼要先桃園三結義，面對柯文哲才會比較篤定，最後才會有拚輸贏的機會。