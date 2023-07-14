全球進入旅遊旺季，各地不法之徒正伺機尋找可下手行騙的肥羊。旅遊專家歸納6種最常見的詐騙手法，希望能拉高觀光客的警覺心，以免受騙上當。

英國《每日郵報》報導，光是英國境內，去年5月至8月因遭遇詐騙損失的金額就高達640萬鎊（新台幣約2.6億元）；整個會計年度通報愛件6450件，金額超過1500萬鎊（逾台幣6.09億元），平均每件損失2372鎊（逾台幣9.6萬元）。低成本航空業者威茲航空（Wizz Air）旅遊專家拉鐸（Andra Rado）特別說明6大常見騙局，盼觀光客及時識破、避免損失。

■幾可亂真的預訂管道：騙徒複製Airbnb、Booking.com等廣為民眾使用的訂房、訂票網站網址，在社群平台貼文宣傳優惠：「連結、房價、網站看起來跟真的一樣，你以為付款資訊提供給正牌合法的網站，甚至會收到預定成功的確認電郵。等你到了航空公司櫃檯、抵達目的地旅館時才發覺，業者根本沒有你的預訂記錄。」專家建議，對於張貼於社群平台的訂房、訂票連結務必謹慎檢查，假網站不易辨識，「可能網址有一小處與官網不同，按下連結時讓人難以察覺」。在社群平台看到優惠價格，務必手動輸入業者官網網址、進入官網確認比對。

The best pickpockets in France are in Paris, Venice, Rio, and Naples.



They were trying to rob people, she is walking around yelling pickpockets and some other stuff. pic.twitter.com/ZBuOY2xOLt — Lotfi Senpai (@hilotfe) July 12, 2023

■等待提示的扒手：有「提防扒手出沒」告示的場合，常有扒手潛伏其中。一般人看到這類警示的第一個反應是觸摸身上放了錢包、手機等貴重物品的位置，藉此確認財物安然無恙，這個動作對於竊賊來說就是最好的提示。拉鐸提醒，貴重物品應分開放置，萬一真遇上扒手，對方至少無法一次全部摸走。隨身包包最好放在身體前方，別背掛在背後，「尤其注意大眾運輸系統，這是輕而易舉的作案場合，遊客發現財物不翼而飛時，扒手早就跳上車逃逸無蹤。」

■強迫中獎的手環：這類手法在市場、海灘很常見。騙徒把一條友誼手環直接套上遊客手腕，手環無法取下，除非剪斷。這時騙徒要求觀光客付錢，有的人不得不付錢擺脫糾纏。有的騙徒利用遊客分心的當下扒竊。拉鐸說，街上任何人給的東西都不要拿，務必堅定拒絕，切莫讓人把手環、手鍊之類物品套上自己的手腕，「即使對方超級友善也別接受」。

pickpockets if they babygirled pic.twitter.com/cxcrYQaZlb — yutoncé soothsayer (@beyvisions) July 11, 2023

■假客服攔截投訴：很多人遺失行李物品或遇上不愉快待遇時會在推特這類社群平台發文並標註業者帳號。騙徒利用假造的客服帳號找上投訴人、索取詳細連絡資訊，接著表示投訴人須先支付寄送失物的費用，投訴人沒收到失物時必定回頭聯繫，騙徒可能謊稱出現其他問題再度要求付款。拉鐸說：「沒有任何一家航空公司寄回行李時會要求旅客付錢，碰到這種問題，務必確定你聯繫的是正式客服管道，若遇詐騙也務必通知業者。」

■假冒請願活動：這種詐騙常見於遊人如織的城市。拉鐸說，騙徒佯裝某組織人員拿著夾了傳單的紙板向遊客搭話、遊說簽名加入請願：「對方會假定你不太熟悉當地語言，於是滔滔不絕直到你答應簽名，但你根本不知道他們要求現金捐款。這些騙子可能咄咄逼人強迫捐錢，利用你推辭拒絕之際扒竊。」他強調，遇到這種狀況只管堅定拒絕、繼續往前走，同時留意身上的物品。

■計程車司機獅子大開口：出國旅遊可能搭計程車代步，若未事先了解行情，很可能成為待宰肥羊。心懷不軌的駕駛可能在抵達目的地時推說計費表故障，報上一筆高額車資；也可能在計費表動手腳，讓它跑得比正常速度還快，訛詐車資。拉鐸強調，遊客務必事先向飯店櫃台或當地人打聽車資，以免落入陷阱。