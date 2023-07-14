時間管理大師！中國上海浦東有一名男子謊稱是銀行高管，3年間與4名女子有曖昧關係，甚至走入婚姻，目的就是為了騙取對方的錢財，不法獲利將近300萬（人民幣，下同），相當驚人。

根據《案件聚焦》、《新聞晨報》報導，結婚3年、育有2歲女兒的鄭姓女子，於2019年9月25日到派出所報案，說自己被騙了，而嫌犯正是她的顧姓丈夫，不但騙了自己60多萬人民幣，親戚也被騙了130多萬，聲稱要合夥開公司，但錢的去向不得而知。

警方調查發現，鄭女和顧男在2016年相識，對方自稱是銀行高管、名校畢業，2人很快便墜入愛河，還有了孩子。顧男原本提議在香港登記結婚，但鄭女婚後一直在上海生活，始終有點不安心，她希望顧男考慮到孩子，但顧男每次都推三阻四，她只好打給男方父母。

沒想到，這通電話揭開真相，接電話的是一名麻姓女子，同樣也是顧男的妻子，對方驚覺顧男和自己登記結婚的前3個月，就和鄭女在香港領證結婚。後來，麻女和顧男攤牌，在對方的花言巧語下，原本打算原諒，但最後還是決定離婚，因為她發現，丈夫外面不只1個女人，也不只1個孩子，顧男也坦承，和她結婚半年，與另一名糜姓女子以夫妻名義共同生活。

顧男的謊言被揭穿，被判刑11年6個月有期徒刑。（圖／翻攝自案件聚焦）

據悉，顧男從2016年至2019年間，周旋在多名女子之間，吹噓自己「銀行高管」的身分，還從中獲利不少，但這個身分其實是假的，直到2021年2月，因詐騙嫌疑被捕。

警方指出，顧男在2011年和育有1子的徐女離婚，在2016年11月和鄭女在香港登記結婚，育有1女；2017年1月與麻女在上海登記結婚，生下1子，並在2019年3月離婚；2017年7月與糜女以夫妻名義生活，育有1女；到了2020年11月，顧男又在廣東隱瞞過往的婚姻狀況，與李女登記結婚，而且在結婚前，就騙到了50萬。

顧男在3年間與4名女子保持婚姻或同居關係，每個人被騙取的錢財至少50萬。檢察機關認定，顧男詐騙糜女80萬，詐騙鄭女的親屬130多萬，詐騙李女50萬，但鄭女和麻女的款項，並沒有認定是詐騙所得。

經過計算，顧男全部的詐騙金額將近300萬，加上他曾因挪用公款被判3年有期徒刑，擁有前科劣跡。最後法院審理，判顧男重婚罪和詐騙罪，合併執行11年6個月，罰金10萬元，剝奪政治權利1年。

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