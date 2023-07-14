熱浪來襲！港都最「潮」的夏季派對重磅登場！一系列海陸各項精采活動，從國際級帆船賽事到熱鬧多元的海洋體驗，加上高雄流行音樂中心珊瑚礁群周邊串連音樂展演、精彩市集，專屬於港都的藍色魅力，歡迎民眾來愛河灣，恣意享受港灣盛夏、愜意迷人的海洋派對。

還記得重型帆船揚起點點白帆，迎風航弋藍色大港，遊艇碼頭停泊著豪華遊艇，在艷陽下閃閃發光，共築出獨特明媚風光嗎？去年高雄「海洋派對」不僅吸引超過3萬人次到訪，還一度成為打卡熱門關鍵字，結合音樂、美食饗宴與遊艇展演等活動，在鯨魚潛游、白礁散步的高雄流行音樂中心沿岸，用電音派對嗨翻全場，以音樂掀起陣陣夏日音浪。

今年海洋派對主視覺以海洋活動為創意發想，增加帆船運動中的「壓舷」意象，展現帆船賽事的精彩技術，及高雄多樣化的海洋城市風貌。(圖片提供/高市府海洋局)

若你還沒體驗過或仍意猶未盡，今年海洋派對可別錯過！即起至7/23精彩回歸，為期近一個月活動滿滿，以嘉年華形式帶民眾從港灣到海平面閱覽高雄，揮灑夏日享受滿滿的慶典氣氛。首波活動以「愛河灣水樂園」活動揭開序幕。

高雄港區土地開發股份有限公司董事長沈妙姿表示，今年度為延續行政院「向海致敬」與高市府「還河於民」等政策推出愛河灣水樂園活動，於現場提供獨木舟、立式划槳（SUP）、水上腳踏車等無動力水上浮具供民眾租用，讓民眾可以輕鬆暢玩愛河灣，用不同角度飽覽愛河灣美景，近距離欣賞變化多端海灣景色，享受海水輕拂臉頰暢快沁涼，恣意擁抱愜意海洋生活。

愛河灣水樂園現場現場提供獨木舟、立式划槳（SUP）、水上腳踏車等無動力水上浮具供民眾租用，想暢玩愛河灣水上活動的玩家不可錯過。(上圖：攝影/曾信耀；下圖：圖片提供/高市府海洋局)

今年海洋派對的重頭戲，7/15、7/16在高雄流行音樂中心珊瑚礁群及鯨魚堤岸舉辦「高雄國際帆船邀請賽」、「海洋金曲演唱會」、「Hi!Young海洋市集」；7/22、7/23則是Challenge Junior Kaohsiung小鐵人兩項賽暨SUP水陸趣味挑戰賽等一系列海陸精彩活動。

玩水玩累了，也可逛逛周邊海洋市集，品嚐美食補充體力。(攝影/曾信耀)

「高雄國際帆船邀請賽」活動當天將邀請各國重型帆船選手共同角逐優勝，現場還有船艇搭乘體驗、遊艇產業展覽等活動。其中最受歡迎的船艇搭乘體驗，邀請想要親近海洋的大小朋友搭乘遊艇、帆船逐浪，迎著清涼海風欣賞高雄港灣沿岸風光，享受在海上自由無拘束的快感，另外還有遊艇駕訓考照推廣，讓有駕照但無法入手船艇的民眾操縱遊艇繞行海面，感受駕馭遊艇不一樣的手感，也能讓想要考照的民眾一同觀摩同樂。

「海洋派對」重頭戲為7/15舉辦的「高雄國際帆船邀請賽」，將邀請超過20組帆船好手一較高下。現場還有船艇搭乘體驗，熱鬧海洋市集和海洋金曲演唱會等。(圖片提供/高市府海洋局)

來到珊瑚礁群堤岸，「Hi!Young海洋市集」活動結合文創手作、創意餐車、水產及海洋運動用品等攤位，為遊客獻上琳琅滿目的夏日周末市集。另外，愛河灣遊艇碼頭還有舉辦遊艇、小船展售交易，或許你也有機會成為遊艇主人！

熱鬧的海洋市集結合海上活動、文創手作、海洋漁產等品牌，還邀集各種創意餐車與人氣美食，夜間點亮的串燈也成為堤岸的浪漫風景。(圖片提供/高市府海洋局)

讓喜愛音樂的民眾引頸期待的「海洋金曲演唱會」及「海洋熱浪DJ SHOW」之電音派對，將由金曲歌手接連開唱，精彩音樂讓人盡情搖擺，嗨翻港都夏夜，展現最Chill的音樂氛圍，沈浸在美好的夏日度假氣氛。

華燈初上，高雄流行音樂中心沿岸運用不同燈光色彩點綴，為夜晚港都披上一層浪漫。(圖片提供/高市府海洋局)

橫跨整個夏天的2023高雄「海洋派對」透過海上運動賽事，多元化船舶休閒體驗，拉近民眾與大海的距離，也呼應高雄打造全國首屈一指的海洋首都目標。炎炎夏日別老關在冷氣房，不妨到海邊吹風納涼，來高雄港灣看船艇、聽音樂、逛市集，體驗海洋魅力，欣賞不同於白天的夜晚迷人港都，享受高雄獨有的海味夏日嘉年華。

• 2023高雄海洋派對

時間：2023年7月1日至23日

地點：愛河灣、珊瑚礁群堤岸、大港倉

本文作者：李瑰嫻

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)