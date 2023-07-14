豔陽下微風徐徐、樹影搖曳，燦爛盛放的花朵妝點城市風景，在高雄抬頭可見蓊鬱挺拔的行道樹，如都會裡綠色守護者，不僅提供林蔭、淨化空氣、美化環境與減少噪音等功能，同時樹蔭相伴的綠色走廊也加大與建築物間距離，「讓路給風走」為炎夏襖熱的高雄送來陣陣涼感。

每年春夏之際，前鎮區中山三路及苓雅區文化中心旁，金黃色阿勃勒爆炸盛開，街頭下起一陣陣黃金雨；美術館、凹子底森林公園周邊，小葉欖仁挺拔青翠的身影，在陽光下閃閃發光；前鎮區時代大道旁的鳳凰木花朵鮮艷奪目，點燃夏日的熱情火焰。在忙碌都市生活中抬頭，不經意的綠意總能為生活帶來幾許療癒感，行道樹是城市的綠色容顏，也是減輕都市熱島重要幫手，至於要種植什麼樹，該如何養護？每一處細節都有學問。

「種植行道樹也要考量時代潮流、目的及需求。」擁有國際「樹藝師」認證，任職於高市府工務局公園處的李淑美副總工程司說。城市風貌的改變不限於蓋高樓闢道路，行道樹也是重要因素，她說：「臺灣現有的行道樹很多是日治時代時引進，像鳯凰木、印度紫檀等，後來都市發展希望快速綠化，加上對於生態環境意識不高，便選擇種植菩提樹、榕樹、黑板樹等存活率高、生長快速，繁殖容易的樹種，在大量種植後，成為行道樹中超優勢樹種。而現在不僅須考量遮蔭外，也要考慮高雄氣候環境及生態特性，擇地種植合適樹種，並著重於景觀營造及都市發展目標。」

春季花旗木、楝樹及黃花風鈴木，與夏季阿勃勒、鳳凰木、大花紫薇等開花行道樹，讓城市隨四季有了豐富的樣貌。(上：攝影/黃敬文；中：圖片提供/高市府工務局公園處；下：攝影/李瑰嫻)

樹形開展枝繁葉茂的雨豆樹及印度紫檀，為行人遮蔽南方驕陽；原生樹種樟樹、黃連木、茄冬、欖仁樹等，在水泥叢林昂首挺立；依季節開花的樹木，像是阿勃勒、鳳凰木、臺灣欒樹、花旗木、大花紫薇等，為高雄增添鮮亮色彩，營造生機勃勃的氛圍。

公園處同仁巡查路樹時，若發現路樹有異狀就會請專家到現場檢查治療。若發現樹木已經根部腐爛，或遭白蟻嚴重蛀蝕，無法救治時便會進行砍伐等處理，避免樹倒造成民眾受傷。(攝影/Carter)

身為「行道樹保姆」的公園處同仁，在平時巡查市區路樹朝夕相處下，與路樹們如同朋友般熟識，對它們的外貌及個性都瞭若指掌。若看到路樹生長異常，就會趕緊聯絡「樹木醫生」進行治療，李淑美說：「有些不瞭解的民眾看到樹枝上還有綠葉怎麼就砍了？但其實樹根部早已受病蟲害嚴重侵襲，有安全之虞的危木再不處理颱風天一來可能就會傾倒。」

從左營區鳳山縣城舊東門（鳳儀門）望去，夏季時盾柱木枝頭上開滿黃色花朵。(圖片提供/高市府工務局公園處)

指向中央公園民生路上高大壯碩的樟樹，李淑美興奮地與我們分享：「在眾多行道樹裡，我最喜歡樟樹，它是臺灣原生種，茂密綠枝葉遮蔭性佳，寬廣樹冠構成優美的林蔭綠道，若給予生長空間越大，就越能伸展枝葉，展現出它優美姿態。」漫步在樟樹林蔭下，涼風從樹梢陣陣灌入，空氣中散發芬多精與樟樹特有木質香氣，令人心曠神怡。

不過，都市中的行道樹也時有「擺錯位置」的情形，不小心長太高遮蔽視線或竄根影響出入通行等，李淑美說，公園處經常須儘可能使路樹根部有足夠生長空間，維護路樹無虞生長情況下與居民生活安全間兩相權衡。比起照顧樹木，滿足各方需求才是最辛苦的地方，總體來說沒有人會討厭綠意，只希望彼此能夠多體諒。

筆直寬闊的道路，及兩旁高聳蔥鬱的行道樹，是許多市民們習以為常的港都風景。 (攝影/李瑰嫻)

與生活共存的行道樹，如同都會中的小小綠洲，是天然降溫劑鳥兒棲息處，也是騎士或行人尋求綠蔭遮陽的處所。李淑美也說，希望市民對行道樹多一分瞭解與愛護，下回不妨停下腳步，抬頭仰望行道樹伸展的一片綠意，豐富涼感的綠生活就在你我身邊。

（圖／高雄畫刊提供）

（圖／高雄畫刊提供）

本文作者：Naru

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)