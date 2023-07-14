高雄市101年公布「高雄市綠建築自治條例」並於103年隨之推動「高雄厝計畫」，跟進「環境永續」、「節能減碳」、「健康生活」的世界綠建築潮流，迄今已創造出逾14萬戶高雄厝住宅。本次《高雄畫刊》帶您實際走訪「高雄厝」，由2組住戶分享綠能生活。

打造都市立體花園

實際走訪第一個申請通過高雄厝獎勵方案的新興區建案，民生路上盎然綠意爬上大樓外觀，一層層外展式懸臂陽臺上，花草樹木枝葉繁茂，宛如一座立體花園。該建案建築師楊豐溢同時也是住戶之一，走進他親自設計的住家，大面積落地玻璃窗引入明亮勻淨的日光和自然微風，視線從清爽木質調的起居空間延伸至陽臺上的七里香和桂花樹，立刻感受到在自然中生活的輕鬆舒適。

採用懸臂陽臺搭配高透光率欄杆，讓家家戶戶的私人花園變成城市綠化的一環。(攝影/Carter)

高雄厝的一大特色為高雄厝陽臺，最深可達3米，提供有效遮陽，降低建築外殼熱負荷對室內溫度的影響，可提升空調效率、減少耗能。陽臺高達三分之一以上面積為覆土型或降版型植栽，具微氣候調節功能，使用透光率高的欄杆設計，不但視野通透，同時具有都市綠化效果。楊豐溢建築師認為：「擁有花園的透天厝即為別墅（Villa），而高雄厝的景觀陽台在都市垂直化生活空間中創造獨立戶外花園，就像是空中別墅（Sky Villa）。」

建築師楊豐溢認為建築物真正的價值在於結合生活美學與實用，他負責的每一個建案均為高雄厝，自己也入住其中，享受在自家陽台喝咖啡、看書餵魚的療癒時光。(攝影/Carter)

近年來，全球暖化加劇極端氣候，為減少碳排放量，回應氣候變遷，並改善鐵皮屋林立的市景，高市府工務局103年啟動《高雄厝設計及鼓勵回饋辦法》，結合立體綠化、通用化設計空間及綠能設施等3大項目，打造節能、宜居、符合高雄環境特色的建築，透過實質獎勵，高雄厝陽台、綠屋頂及綠能設施部分，104年迄今合計綠化面積已達55萬平方公尺，約為1座衛武營都會公園的綠化量。

高雄厝陽臺覆土下設置排水連通管，集水至空氣層排出，這種設計可藉由空氣斷根，避免植物根部阻塞管線，且透過活動式棧板可檢修並清潔落水頭，讓排水管保持順暢。(攝影/Carter)

會呼吸的建築 享受戶外空間

曾從事房仲業的張先生，看過無數新舊建案後，最後也購入高雄厝作為新居。他表示目前居住的舊大樓陽臺狹長、空間不足，使用率極低，希望在家中就能享受戶外生活的他，看上高雄厝的大陽臺。

空間寬敞的陽臺是張太太大展身手的園藝園地，孩子們也可安心玩耍。(攝影/Carter)

雖然尚未正式入住，張太太已悉心將陽臺花園打理的舒心可愛，海葡萄姿態優雅，藍雪花和朱槿等常年開花植物妝點翠綠草皮。家中兩個活潑好動的小男孩好奇地張望陽臺空間，張太太充滿期待地描繪對新生活的想像，「家裡有戶外空間，感覺很放鬆，更棒的是孩子們可以盡情玩耍，所以我早就準備了充氣戲水池。」張先生補充說，「高雄厝的欄杆高度足夠，我們也比較安心。」

建築後方的花園植栽為大樓交誼空間帶入滿室綠意，周圍鄰居也同享視覺的療癒。(攝影/Carter)

除了高雄厝陽臺，張先生的新居亦符合高雄厝規範，除採用乾濕分離的浴廁、升降機等全齡友善的無障礙通用化設計外，室內使用環保健康綠建材，並設置對環境友善的太陽光電設備。走上可眺望蓮池潭的屋頂公用空間，覆土綠化植栽營造休閒感，更有效降低建築外殼溫度，而一樓交誼廳和閱覽室引後院花園流水為景，不但大樓住戶們能鬆弛身心，也為周圍鄰居們提供視覺上的療癒。

頂樓公共區域選擇適合的植栽綠化，降低建築外殼熱負荷，為住戶提供休閒賞景的空間。(攝影/Carter)

高雄厝推動多年來與時俱進。111年第4次修法，配合中央推動都市危險及老舊建築物重建，於第四次修法中，鼓勵危老舊建築重建綠能設施，今(112)年度更啟動「高雄厝4.0計畫」，強調防疫健康建築，加強通用化浴廁自然通風，修正建築物立體綠化形式，取消陽臺不得設於北向之限制等，朝更人性化的健康居住空間邁進，透過優質建築形塑綠色花園城市。

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本文作者：李曉萍

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)