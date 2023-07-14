首先，以操作手法來說，熟悉「0成本存股術」的朋友，一定曾經做過相關功課，專家會建議，起初先傻傻存股選擇幾檔個股長期持有，靠著每年領息及股價上漲，等待N年後回本，之後再開始賺錢；接著會更進階重視「價差收益」，等待個股漲後賣出，再將資金購入類似配息及價格低的標的，快速擴充持股達到高股利。

然而股票波動大，如何選到產業前景佳、公司本業獲利良好、大方配發股利，又具有股價成長潛力的「優質股票」，便是一大關鍵！專家表示，既然是存股，絕大多數投資者應該沒有時間看盤或不在意股價的短期波動，所以長時間持續買進的動作，除了要達到高收益表現外，還要能夠找到「穩定獲利、低風險」的個股，才能讓資產有機會穩健成長。

00929月配息夯 首次配息引話題

復華台灣科技優息ETF（00929）是全台「首檔月配息股票型ETF」，主要投資台灣最具競爭力的優質電子科技業，其月配息的機制，更吸引想要月月領錢的退休族及小資族青睞，而且它百分百鎖定台股中兼顧股息及股價的電子科技股，因此也成「存股」的新熱門標的。

攤開數據來看，00929在2022年的追蹤指數股息率達8.2%，近5年年化報酬率也有15.9%，除填息能力優秀；00929更將ROE及股息變異性納入追蹤指數編製規則，不怕選入景氣循環股。

根據復華投信公告，00929首次配息的除息日為7月19日，每單位將配發金額 0.11 元，若以00929在6月30日之評價日當天淨值15.43元計算，其年化配息率估在8.5%，相較於月配息債券ETF是毫不遜色。

0成本配息攻略公開

面對市面上「月配息」、「高年化配息率」的ETF，若想操作0成本配息的存股族們該如何把握投資機會?據了解，目前市場上有「激進派」股民的操作策略，是透過信用貸款進行投資，簡單來說，若是月配息的金額恰好適合信貸需每月還款的金額，便能達到「獲利與借貸平衡」，基本上就可以操作0成本配息。

依照當前信貸利率區間介於1.76-15.59%，平均落在約5%上下來計算，投資者若投資於年化配息率6~8%的ETF，便有機會透過0成本配息來獲利。

計算方式：

年化配息率－信貸利率＝獲利(例如8%-5%= 3%)，賺多賺少基本上就是看投資者投入的金額大小。

(表/中時新聞網整理)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。