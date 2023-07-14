美國國務卿布林肯目前於印尼出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，今天在場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，再次提及台海和平穩定重要性。

布林肯（Antony Blinken）上個月才訪問中國，今天再利用目前在雅加達舉行的東協外長會議，與代表中國出席的王毅會晤。中國外交部長秦剛因健康因素未能與會。

根據美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）所述，布林肯與王毅針對一系列雙邊、區域及全球議題進行「坦率及具建設性」討論，包括美中意見分歧和潛在合作領域。

米勒指出，布林肯會中再次強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，他利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當提出華府與盟友對中共行徑的共同關切，盼能在影響美國、中國及世界各地人民的跨國挑戰議題上有所進展。

此外，米勒說，布林肯亦清楚向王毅表示，美國會與盟友共同推進對於自由、開放及以規則為基礎國際秩序的願景。

美中近來試圖修復2月初因中國偵察氣球事件造成的關係破裂，布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）等美國高層官員相繼訪問中國，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）也計劃16日至19日訪中。

米勒還提到，布林肯與王毅今天同意，未來數週至數月期間維持溝通管道暢通。（編輯：陳彥鈞）1120714