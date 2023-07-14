歌手陳昇遭女設計師呂瑋嘉指控性騷，不僅直接問「要不要跟我做愛」，還摸手強逼喝威士忌。消息曝光後，許多鄉民卻反而表示不意外，指出陳昇一向都不是走正面形象，「現在才被爆出才奇怪」。

呂瑋嘉曾在上月指控遭到陳姓男歌手性騷，原本對方答應會公開道歉，卻找各種理由拖延，道歉信也不斷修改、推託、避重就輕，另一方面又不斷宣傳自己演唱會，才會決定指名道姓。

消息傳到PTT後，引發八卦版討論，但許多鄉民對此反而直言「不意外」：「他的傳聞很多阿，倒不如說怎麼現在才爆」、「他本來就不是走清流路線的，搞不好他自己還覺得沒差」、「感覺他就是很貪杯的人，會出這種事情反而不意外」、「他形象就是那種走歪的，出事一點都不奇怪」、「以他個性可能還會覺得，難道要用傳紙條的」、「反正他一直都不是走高尚路線XD」、「一副酒空樣子，沒有反差」、「他酒後出的事還少嗎」、「陳昇喝酒後人來瘋大家都嘛知道，而且台上台下都一樣」。

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