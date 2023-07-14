隨台美雙邊貿易日益熱絡，美國國會呼籲洽簽租稅協定聲浪日益高漲。參議院外委會今天通過法案，授權美台洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題，促進貿易投資。

參議院外委會今天上午召開工作會議，以口頭表決方式通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

法案是由民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）及外委會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）5月初共同提出。

法案主旨為授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。

里契今天在會議上表示：「法案不只能強化美台關係，授權行政部門與台灣洽談租稅協定，亦能鼓勵其他國家提升與台灣的經濟關係。」

參議院外委會通過的「台灣租稅協定法案」是由梅南德茲今天代表提出的修正版本，截自發稿為止，文本尚未對外公布。

但根據提案版本，法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

根據法案規定，須在協商啟動至少15天前通知國會，並在協商完成後30天內將協定送交國會，待參眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

參議院外委會原定6月8日就要審議「台灣租稅協定法案」，但共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）因對美國納稅人稅務資訊隱私有疑慮杯葛反對，法案被迫延審。依據慣例，參院外委會任一成員都有杯葛議案的權利，遭擱置法案需至少延至下場工作會議審議。

不過，之後排定的6月21日外委會工作會議，又臨時被延至美國獨立紀念日後，才導致這部獲得國會跨黨派支持的法案，拖至今日才在委員會過關。

法案接下來將送交參議院院會審理，待國會兩院都通過，便可遞交美國總統簽署後生效。（編輯：楊昭彥）1120714