據《彭博社》報導，美國海軍49艘快速攻擊潛艇中，有18艘處於倉庫維修或等待維修狀態，近4成停用待修。而中國大陸6月承攬全球8成造船訂單，美國海軍評估陸方軍艦產能超過美國232倍。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目指出，中國大陸不但最難的航母、LNG船、旅遊客輪三種船都會造，還幫別的國家造軍艦。美國過去打伊拉克、阿富汗戰爭，現在要重新發展式微的海軍，軍方資源難爭取，造船業也跟不上需求。

「美國海軍在擔心，這個事實上是整體造船能量的問題，因為美國的造船大部分都外移了嘛！」郭正亮表示，6月最新的數字，中國大陸的造船佔全世界80％！連韓國訂單都滿手了，他沒有辦法再接單，所以就產生一個現象，71艘，中國大陸承攬了其中80％。

「中國大陸事實上還幫別的國家造軍艦！」郭正亮提到，他也不是都是自己的，那個數字232倍，那是指所有的船。因為現在三種最難造的船，中國大陸都在造，第一個就是航母，第二個就是LNG船（液化天然氣載運船），第三個是最大型的旅遊客輪，這三種船都是世界公認最難做的！

郭正亮指出，中國大陸是現在全世界唯一的國家，三種船都可以做，那那個噸位當然都很大，所以不能夠說這個都是在造軍艦。就是說他現在的造船業已經是世界第一，而且汽車的貨輪，他也急著要把他的車運出去賣。所以最近24艘汽車貨輪，全部都是中國大陸訂單！這個跟作戰也沒有關係。所以美國要考慮的是，你要不要恢復你的造船業？可是這個又划不來！如果完全從經濟的比較利益，他不願意這樣做。

郭正亮強調，所以美國國防部就每天在那邊叫，因為造船業還廣義包括維修、修復，所以才會說近4成的美國攻擊潛艇停用待修，那個一排都排好幾個月。比如說上次有一個美國最先進的潛艇叫海狼，到現在還在維修，就是美國整體的造船業，沒有跟上他海軍的需要。可是這個是他自己造成的，因為他之前忙著打伊拉克、阿富汗，用不到海軍，所以為什麼海軍會式微得這麼快。

「可是你現在整個戰略要回到對太平洋！」郭正亮直言，那你的海軍要不要根據你作戰的能量，整個配置都要改變？軍隊各種軍種的資源競爭也是非常激烈，一旦失去，你要從空軍那邊，要從導彈部隊那邊再把它搶回來？「難度很高啦！」