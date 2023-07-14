資深歌手陳昇遭女設計師控訴性騷，截至目前本人仍未做出回應，臉書則停留在6日宣傳演唱會的視覺圖。不少網友湧入臉書大罵，也大酸陳昇的視覺圖實在太寒酸，「八成被設計界抵制」。

設計師呂瑋嘉上月控訴遭到陳姓歌手性騷，被當面問「要不要跟我做愛」，事後還被摸手強灌酒，原本協調好對方公開道歉，卻遲至今日都沒有回應，反而在宣傳演唱會，才會讓她忍不住公布姓名。

不少網友嘲諷，陳昇是因為性騷設計師被抵制，才會做出小學生等級的視覺圖。(圖／陳昇臉書)

網友灌爆陳昇臉書：「原本要去范范演唱會的朋友們，你們的me too燈牌沒有白做喔！這邊就靠你們撐場了」、「性騷擾別人不真誠的道歉，然後現在還裝沒事，真的無法再繼續聽你的音樂」、「對你很失望」、「認真道歉很難嗎」、「請問現場灌威士忌可以免費入場嗎？」、「性騷擾的人為何還能若無其事的開演唱會？」

不少人也開酸陳昇演唱會的視覺設計圖：「這視覺圖非常不行」、「是被設計師聯合抵制，才會做出這種小學生等級的視覺圖嗎」、「原來是性騷設計師，難怪沒人要幫忙設計」、「把設計師都嚇跑了，這文章的文宣是不是自己畫的，搞的像小學生的塗鴨」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！