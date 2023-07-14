最近福建艦拆除電磁彈射器施工棚照片在網上引起外界注意，咸認中國第一艘國產直通甲板與電磁彈射航母下水在即，久未露面的殲-35戰機動態的動向再次受關注，甚至有人懷疑是否研發進度有什麼問題。相關議論才傳出幾天，不知是否中共刻意放出消息，美國商業衛星很快地就在中國再次拍攝到航母艦載機訓練基地上出現殲-35戰機，尤其值得注意的是，這次是殲-35戰機首次明確被拍到配備折疊機翼的艦載機型。

大陸對殲-35寄予厚望，希望它能在電磁彈射航母上拉近與美國航母戰力的距離。（圖／騰訊網）

中共已多次對外透露，新研發的中型第5代隱形戰機殲-35將登上福建艦服役，但是在官方釋放福建艦即將海試的消息時，外界也注意到這架最新研發的殲-35已有整整一年未曾對外露面，部份分析人士懷疑是否殲-35在發動機上出現問題，也因此擔憂殲-35是否會趕不上福建艦測試、服役與形成戰力的時程。

福建號航母拆除工作棚，顯示即將進行海試，外界關注其艦載機殲-35是否能趕上進度，與福建艦同時服役。（圖／騰訊網）

不料僅僅幾天之內，網路上路隨即傳出谷歌衛星拍攝到中共海軍艦載機綜合試驗訓練基地上有數架殲-35戰機，而且包括至少2架從未露臉的艦載機折疊機翼版本。與殲-35艦載機同時在基地跑道上的還有數架殲-15艦載機，其機翼也同樣處於折疊狀態。陸媒引述軍事分析人士稱，殲-35艦載戰機在外界關注下，有意無意地透露新的進度，顯示它很可能會趕上福建艦於2025年服役的進程。

日期標明為2022年9月的衛星照，外媒認為這仍是空軍版的FC-31，並非折疊機翼版的殲-35。（圖／推特@AmRaadPSF）

殲-35艦載機被拍到的這座基地，是位於遼寧興城市的中共海軍艦載機訓練基地，它是中國第一個航母配套工程，於2008年開始建造，2012年初步完成。在此之前，只有位於西安的中國飛行試驗研究院有一個艦載飛行員訓練場。興成基地建成之初由5名試飛員自該基地起飛並進行著艦操作，首次實現中共艦載固定翼飛機艦上起降飛行。

2021年被衛星拍到殲-35與殲-15在興城基地的照片，當時殲-35的官方名稱仍是FC-31。（圖／新浪網）

殲-35戰機這次被拍到之前，也曾在興城基地被外國衛星拍到，分別在2022年的4月與9月，與它一起被拍到的還有殲-15艦載機。不過，這2次衛星照裡的殲-35都不是折疊機翼，西方軍事分析人員認為它應該算是最早被稱為FC-31的空軍版。至於未來中共空軍是否也會選擇殲-35作為下一代的中型戰機，陸媒分析稱，在殲-10C停產後，殲-35確實有可能成為中共空軍唯一量產的中型戰機。

有掛鉤的殲-35是初期試驗用的艦載版，透露中國航母將有新一代的艦載機。（圖／新浪網）

陸媒指出，中共航空母艦列裝殲-35，展開與美國航母艦載機F-35C抗衡的架式，打破了美軍對於隱形艦載機的技術壟斷。目前推斷福建艦服役時應該會搭載殲-35，新型電磁彈射型兩棲攻擊艦都可能嘗試搭載殲-35，至於遼寧號和山東號2艘滑躍式航母是否能夠搭載殲-35，可能性當然存在，只是殲-35的產能能否達到這個數量還有不少疑問。

2022年4月被拍到的殲-35衛星照。（圖／網路）

一般預測2030年中共航母總數可能達到5-6艘、加上配備電磁彈射的兩棲攻擊艦1-2艘，需要的配套殲-35戰機可能得多達200餘架。殲-20花了十多年才服役近200架，殲-35產能是否能比殲-20快上2至3倍，要考慮的除了產能，也有財政上的問題。如果再加上空軍對殲-35這款中型戰機的需求，總數可能更多，有些分析估計海空軍加起來可能要高達400架，以前負責生產的瀋陽飛機公司現有產能看來，還真不知道要多少年才能完成。