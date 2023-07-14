資深藝人楊繡惠出道多年，性格直率不做作、說話幽默風趣，時常受邀上綜藝節目，私下也常在社群平台分享生活，最近發出一歲舊照，雖然年代久遠，畫質不甚清晰，但可看出五官超萌、很像爸爸媽媽，吸引大批網友討論，有人就留言：「小孩真的不能偷生！」

楊繡惠昨(13)日晚間發布貼文，寫下：「這是我當人的第一年」，同時附上照片，畫面中，穿著長袖衣服的她，頭髮長到耳下，五官神韻很像媽媽，也跟爸爸一樣有高挺的鼻樑，也可見楊繡惠一注意到鏡頭，抓著扶手站在藤椅的同時，僅默默注視著相機，表現得十分自然、大方。

照片曝光後，藝人唐玲寫下：「一歲的樣子」的同時，附上愛心表情符號，粉絲們也驚呼繼承爸爸媽媽的基因，留言：「像西爸也像媽媽」、「好像媽媽，這是一張珍貴的照片」、「妳小時侯很像妳媽媽！」、「小孩不能偷生！好像西爸西媽！」、「跟西爸好像，女大18變」、「小時候像媽媽，現在是漂亮、孝順。」

楊繡惠現年58歲，從小到大均與父母同住，去年考量到雙親年事已高，上、下樓梯較不方便，在新北市三重區買了電梯大樓，還砸下500萬裝潢費，結果爸媽住不習慣，住一周就搬回老家，一家人重新住在一起，她則常帶爸媽出門旅遊，最近PO文便幸福地說：「我只想每天帶爸媽享受生活，最近有規劃去玩」，讓網友誇讚：「像姐這樣的女兒，真的是來報恩的」、「把重心放在家人的生活，也是不錯的選擇」、「盡力陪伴父母，將來才不會有遺憾。」