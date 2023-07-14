石惠君戲曲劇坊演出的《楊宗保與穆桂英》畫下完美句點。（石惠君戲曲劇坊提供）

石惠君戲曲劇坊演出的《楊宗保與穆桂英》畫下完美句點。（石惠君戲曲劇坊提供）

由國立傳統藝術中心主辦的「2023看家戲再現」系列，以「重塑經典」為核心，匯集布袋戲、京劇和歌仔戲等劇種，今年3月及6、7月在臺灣戲曲中心帶來7齣經典好戲，由石惠君戲曲劇坊演出的《楊宗保與穆桂英》畫下完美句點。

秉持著看家戲「劇藝傳承」的精神，素有「歌仔戲女神」之稱的石惠君，此次與藉由演出石惠君戲曲劇坊《鍾馗嫁妹》一舉拿下第29屆傳藝金曲獎最佳個人表演新秀獎，次年再獲第30屆傳藝金曲獎戲曲表演類最佳演員獎的古翊汎，一同帶領新生代戲曲演員演出《楊宗保與穆桂英》，代表著戲中血脈相承，戲外薪火相傳的傳承精神。

為了讓觀眾看見新秀的光環，石惠君此次不詮釋她最拿手的小旦角色，個兒嬌小的她首次扮老演佘太君，昔日老搭檔楊懷民一度還擔心她撐不起這個角色，直到看完全場演出，楊懷民忍不住直誇：「天啊！完全刷新我對惠君的觀感，我的小旦一夕間長大成熟了，怎麼可以把佘太君這個老太太詮釋得這麼出神入化，完全不因為個頭小就失去威勢、莊嚴，難怪能把古翊汎(楊延昭)、劉冠良(焦贊)、劉元易(孟良)、黃駿雄(楊延德)帶得好，也把林祉淩(楊宗保)、鄭云茜(穆桂英)教得這麼棒、這麼傑出！」

石惠君說：「每當看見有一個傳人被培訓起來，能夠獨當一面吸睛聚粉，那種無以言喻的歡愉，真的就像喜樂的心乃是良藥這句話所形容的，讓我覺得渾身舒暢，培訓過程再苦再累再忙都值得了！」

今年的看家戲售票平均達9成3以上，創歷年新高，望著坐無虛席的小表演廳，觀後頻頻追問加演場次的戲迷，以及手把手教出來，已經能夠獨挑大樑的林祉淩、鄭云茜的演出獲得滿堂彩的掌聲與叫好聲，石惠君欣慰地說：「當我聽到楊哥（楊懷民）跟狄姐（狄玫）都誇讚祉淩與云茜的表演有大將之風，說我教得好、感謝我對歌仔戲傳承的努力，讓我覺得過去十多年來的努力是值得的，歌仔戲新世代的成員能被看見、被關注、被喜愛，讓我更有勇氣繼續走傳承授藝之路，希望可以代表台灣為真正原生劇種的歌仔戲，多培育一些可造之材，即便電視歌仔戲的盛況已不復返，也能讓歌仔戲劇種在台灣這塊土地屹立不搖、永垂不朽！」