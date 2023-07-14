突尼西亞網球女將加博今天對上白俄羅斯選手莎芭蓮卡取得逆轉勝，連續第2年闖進溫布頓網球錦標賽女單決賽，15日將與60年來首位闖進溫網女單決賽的非種子選手萬卓索娃爭冠。

法新社報導，世界排名第6的加博（Ons Jabeur）今天以6比7（5比7）、6比4、6比3取勝，這是28歲的她本屆溫網第3度上演「讓一追二」大逆轉。

加博表示：「我為自己感到非常驕傲，因為以前的我今天可能已經輸掉比賽、打包回家，但我很開心繼續傾全力尋找力量。」

加博今天擊敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），也讓溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）提前避免一場可能出現的難堪局面。

假使莎芭蓮卡在本屆溫網封后，將接受威爾斯王妃凱特頒發獎盃，而溫網一年前才因俄羅斯入侵烏克蘭而全面禁止白俄與俄羅斯選手參賽。白俄是俄羅斯的重要盟邦。

這次溫網也是加博生涯第3度闖進大滿貫女單決賽，去年她在溫網決賽敗給哈薩克女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），接著又於美網決賽敗給波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

加博決賽對手、捷克籍的萬卓索娃（Marketa Vondrousova）則是60年來第一個闖進溫網女單決賽的非種子選手。她今天稍早以6比3、6比3直落二粉碎烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）的封后之夢。

世界排名42的萬卓索娃現年24歲，15日將是她繼2019年法網亞軍之後，生涯第2度闖進大滿貫女單決賽。

萬卓索娃說：「我不敢相信。我非常開心我進決賽了。伊莉娜（絲薇托莉娜）是鬥士，也是個很棒的人。這場比賽很難打。」

萬卓索娃去年第2度接受手腕手術，因而缺席多數賽事，如今挺過難關，並拿下決賽門票。

她表示：「我去年6個月沒比賽，你永遠不會知道自己能不能回到那種水準。…我很開心能回到這裡。」（譯者：楊昭彥）1120714