磚窯童工／新竹 竹東／1965-1970（葉裁提供）

南埔田園／新竹 南埔／1971（葉裁提供）

矮靈祭／新竹 五峰／1986（葉裁提供）

做中元／新竹 芎林／2016（葉裁提供）

反美麗灣个音樂會／台東 杉原灣／2012（葉裁提供）

攝影家葉裁在新書發表會中揭露為何使用塑膠袋包裹相機。（黃子明攝）

攝影家葉裁在新書發表會為讀者簽書。（黃子明攝）

客籍攝影家葉裁出生於1946年，國小五年級就輟學在家自學，自幼受父親影響接觸攝影萌生興趣， 1963年獲得人生第一部相機，開始攝影之路，1975年成為發明底片的伊斯曼柯達公司（Eastman Kodak Company）特約攝影師，因緣際會讓他得以走遍半個地球，並在文革期間進入中國大陸拍照，還與三位國際知名大師學習攝影，在台灣攝影家資歷中堪稱傳奇。

現年77歲的葉裁迄今創作已近一甲子，客家公共傳播基金會13日舉行《光景：葉裁．攝影創作六十年》攝影集新書發表會，向外界介紹這位低調的攝影家；他穿著簡樸，胸前掛著一部用普通塑膠袋包裹的相機，與一般攝影師愛用攝影專用背包的做法不同，也略顯突兀，葉裁受訪時透露，這是一種謙卑的意思，比較不會引起注意，要拍照時他可以在一分鐘內拿下塑膠袋並立即完成拍攝。

小學五年級開始在家自學期間，葉裁大量閱讀古文典籍與西洋文學，尤其喜愛攝影相關書籍，他也會開始拿著父親的相機自學拍攝，由於當時底片價格不菲，一卷相當於半個月薪水，促使葉裁開始動腦筋賺錢，他曾搭上當年政府環境衛生政策推動滅鼠運動，抓老鼠截尾巴去衛生所換錢，還曾賣蛇、賣鵝毛及冰棒等，顯現他對攝影的熱愛，也為後來走上專業攝影之路埋下種子。

17歲時，葉裁離家闖蕩賺錢，認真學習攝影相關技術與知識，後來認識已故基隆攝影家鄭桑溪並受其啟蒙，自此對葉裁攝影創作方向與風格產生重要影響；1960至1970年代，葉裁拍攝大量新竹地區人文民俗與自然景觀，跳脫當時流行的沙龍唯美畫意風格，強調抓拍人物在生活中的自然神情與狀態，藝評家侯鵬暉認為葉裁顯然受到鄭桑溪攝影概念的引領。

葉裁在1974年獲得美國伊斯曼公司攝影比賽佳作，隔年擊敗眾多競爭者成為該公司特約攝影師，展開為期8年拍攝世界人文史系列專題攝影的旅程，並在文革時期由美國前往中國大陸拍攝，在台灣攝影家中是極其獨特的經驗；在國外工作期間並受到法國布列松、美國安瑟．亞當斯、日本前田真三等國際知名攝影家指導，對葉裁的技術、視野與觀念產生深刻的影響；攝影家沈昭良在發表會中表示，葉裁這段經歷帶給我們許多想像跟好奇，在《光景》攝影集之後，還有許多值得去探索和爬梳的專業訊息和歷程。

1984年返台後，葉裁的創作視角更為寬闊，除了風土人情，甚至記錄許多社會議題，如今攝影已進入數位時代，但葉裁持續拍攝傳統底片，並在北埔家中會漏光的鐵皮屋裡，利用夜晚進暗房沖印照片，持續他關注這片土地的行動，與葉裁有長期接觸的文史工作者巫秀千這樣形容：「他從不退讓，也從不更改路線，一路往前走，於我、於他、於你、於眾人而言，都是件喜事。」