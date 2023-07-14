台東市中興路4段1家大型機車行凌晨發生火警。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路4段1家大型機車行凌晨發生火警。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市機車行暗夜惡火 火勢延燒5棟建築驚悚影像曝

台東市中興路4段1家大型機車行凌晨12點14分突然發生火警，火勢由2樓向3樓竄燒，因堆放大量貨物和器材，火勢猛烈夾帶大量濃煙，造成附近5棟連棟延燒，台東縣消防局出動10個分隊搶救，所幸住戶5人皆及時逃出，火勢約2點許獲得控制，起火原因已由消防局火災調查科調查中。初步估計損失破千萬

火苗疑似從機車行2樓竄出，一路往上燒，因打通挌局，一燒就坍塌，嚴重影響救援速度，火勢更蔓延5棟民宅。大批消防人員趕到趕緊佈起水線灌救，濃煙太大讓隊員嗆得幾乎快受不了。

機車行1樓有上百輛各式新型機車，消防及義消人員搶快把機車推出店外，減少損失、也避免再引發火勢助長。

機車行屋主年邁的林姓婦人表示，2、3樓住她和4名孫兒，12點多還在睡覺，聽到有東西燒起來的聲音後，全都順利逃生，只是看到房子被燒毀，心臟急得都快停了，週邊住戶也都被嚇醒，過了驚恐的一夜，所幸無人員傷亡情形，不過初步估計損失破千萬。

台東縣消防局指揮官副大隊長吳寶龍表示，現場為機車行，起火建築物為3層樓連棟住宅，由機車行2樓向上竄燒，火勢猛烈，已知造成5棟連棟延燒，火勢及濃煙大量竄出，經消防人員佈署消防水線進入火場搶救，尚無傳出人員傷亡情形；研判燃燒面積達150坪以上，火災造成台東市中興路4段共5連棟建築物不同程度燒損，消防人員已進行現場疏散撤離，至凌晨2點火勢已控制。