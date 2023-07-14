受惠於通膨降溫與穩健的企業財報，華爾街股市主要指數今天連續第4個交易日收高，標準普爾500指數刷新15個月以來的最高紀錄。
道瓊工業指數上漲47.71點或0.14%，以34395.14點作收。
標準普爾500指數上揚37.88點或0.85%，收4510.04點。
科技股那斯達克指數大漲219.61點或1.58%，收14138.57點。
費城半導體指數勁揚75.66點或2.03%，收3797.13點。（譯者：楊昭彥）1120714
受惠於通膨降溫與穩健的企業財報，華爾街股市主要指數今天連續第4個交易日收高，標準普爾500指數刷新15個月以來的最高紀錄。
道瓊工業指數上漲47.71點或0.14%，以34395.14點作收。
標準普爾500指數上揚37.88點或0.85%，收4510.04點。
科技股那斯達克指數大漲219.61點或1.58%，收14138.57點。
費城半導體指數勁揚75.66點或2.03%，收3797.13點。（譯者：楊昭彥）1120714
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