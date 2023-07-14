墨西哥普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）一名6歲女童，日前躺在擔架上方被推進醫院電梯，不料電梯於醫護人員執行動作期間，突然往上移動，造成女童的身體因為擔架還未放置穩妥，被卡在夾縫整整30分鐘，雖遭消防隊順利救下，仍因傷重於當地時間11日不幸死亡。

根據《每日鏡報》報導，身患登革熱的艾塔娜（Aitana）事發當天即將出院，原本躺在擔架上方被推進電梯，結果就在一切尚未調整妥當之際，電梯卻因不明原因突然往上移動，造成她的身體被卡在牆壁縫隙，雙腿則露於門框上方，直到過了大約30分鐘，才在液壓設備和消防隊的協助之下獲救，但由於內臟近乎遭壓碎，後經搶救仍不幸過世，遺體則於隔天下午下葬。

對此，任職於應急服務部門16年的消防局長迪亞斯（Alejandro Contreras Díaz）透露，他與多名隊員抵達現場，發現艾塔娜還有一絲氣息，但身體承受巨大的壓力，「她的胸部和面部被壓在建築的橫樑上方，均有受傷。」

此外，金塔納羅奧州（Quintana Roo）總檢察長辦公室指出，「就在意外發生之後，有一名男性被拘留，但導致這起悲劇的原因仍在釐清當中。」院方高層也在事後立即通知相關部門，正在配合調查以提供必要的資訊，同時也對負責電梯維護的公司提起刑事訴訟。

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