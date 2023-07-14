法國一名女子出國旅行期間，把位於巴黎的家出租給一對夫妻居住，沒想到6個月後返國，廚房內竟多了一道矮牆還傳出惡臭味，周圍還有數十隻蒼蠅在飛，女子將矮牆破壞後竟發現裡面有一具被摺疊成胎兒狀的男性屍體。

綜合外媒報導，這起事件發生在巴黎郊區利夫里加爾岡(Livry-Gargan)，女屋主半年到阿爾及利亞旅行期間，將屋子出租給一對夫妻，當女屋主7月9日返回家中時，意外發現廚房多了一道長1.5公尺、寬40公分、高1公尺的矮牆，現場還充斥著漂白水的刺鼻味。

除此之外，女屋主還發現牆邊周邊有蒼蠅盤旋，甚至傳出陣陣惡臭，這名屋主感覺事有蹊蹺，於是趕緊報警，當警方將矮牆打破一個洞後，發現裡面有一件毯子，毯子上爬滿了蛆蟲，還有許多食肉性的可怕蟲子，當掀開毯子後竟發現，裡面藏了一具呈現胎兒狀的腐爛男性屍體。

女屋主表示，她只知道租客夫妻的名字，但跟他們不相識，懷疑是租客趁她不在時，擅自蓋了矮牆。警方10日表示，案件正在調查中，尚未逮捕任何人，目前已將遺體送去驗屍以查明身分。

女子將矮牆破壞後竟發現裡面有一具被摺疊成胎兒狀的男性屍體。（圖／翻攝自推特）

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