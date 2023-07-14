大陸浙江省杭州市一名30多歲女子，由於家境不佳，就算天氣炎熱也捨不得開空調，還把唯一的電扇給孩子使用，導致身為媽媽的她後因重度中暑昏迷，被丈夫送醫急救仍不幸過世。消息一出，讓人不勝唏噓。

最近北半球被熱浪壟罩，多地均出現極端高溫或暴雨，其中大陸浙江省杭州市的室外溫度不時飆破攝氏35度，微博更傳出「高溫天媽媽將電扇讓給孩子被熱死」的話題，直衝熱搜榜單前幾名，內容顯示一名女子，由於捨不得開空調，並把家中唯一的電扇給孩子使用，後因「熱射病（重度中暑）」昏迷，經搶救仍不幸過世。

浙江省杭州市近日高溫不時飆破攝氏35度。（圖／翻攝自杭州天氣官網）

陸媒《頭條新聞》證實確有此事，但距今已有好幾年。急診室醫師馬霜霜回憶，當年女子被下班回家的丈夫發現昏迷，到院已無呼吸心跳，經搶救仍陷入重度昏迷，最終不治身亡，「她是在家帶孩子的全職媽媽，老公在外務工，家裡條件不是很好，所以熱天她也不捨得開空調，就開了電扇讓孩子吹，孩子的年紀還很小。」

浙江醫院急診科主任戴海文說明，熱射病即重度中暑，若不及時搶救就有很高的死亡率，此病通常不具突發性，一旦出現先兆中暑、輕度中暑就要留意，否則症狀持續加重，發展至熱射病就有死亡的風險。他也提醒，熱射病分為經典型和勞力型，經典型熱射病常見於老弱婦孺，或患有慢性病、免疫功能缺乏者；勞力型熱射病主因高強度的體力活動，引起身體產熱與散熱的功能失調發病。

1.先兆中暑：主要表現為頭暈、乏力、大汗、口渴、注意力不集中

2.輕度中暑：先兆中暑後體溫升高、出現發熱，但沒有意識轉變

3.中、重度中暑：輕度中暑如不加干預，體溫將持續升高，可達40~42℃的高熱，並伴有四肢抽搐、意識障礙

4.最嚴重的中暑即熱射病：通常合併多髒器功能衰竭，死亡率很高，住院病死率為14%~65%，ICU患者病死率>60%

更多 CTWANT 報導