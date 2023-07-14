年輕人常因精力旺盛做出一些瘋狂的行為，往往不知節制和取捨。馬來西亞一項研究顯示，青少年在中學階段接觸情色內容的比率為75%，還有一名男子，因此在升上大學出現「性成癮」的症狀，每天至少要看200部A片，最後沉溺於開放式性行為無法自拔。

《中國報》報導，馬來西亞國立大學（National University of Malaysia）2021年的一項研究結果顯示，青少年在中學階段曾接觸情色影像和圖片的比率為75%，其中大多是男性，通常是獨自在家的時候透過網路取得和觀看。對此，馬來西亞國立大學家庭醫學系講師諾阿茲瑪透露，青少年過早接觸色情內容容易上癮，進而透過開放式性行為得到快感，一試再試。

諾阿茲瑪另以2017年的一項統計，發現7.3％13至17歲的青少年族群，14歲開始就有性行為，其中5％更將其視為生活常態，卻幾乎都沒做好安全措施，像是戴保險套或服用避孕藥。

另外，也有案例顯示，一名男子從青少年時期開始大量接觸情色內容，升上大學就已患有「性成癮」，每天至少要看200部A片，還會頻繁手淫，進而沉溺於開放式性行為，無法自拔。

對此，諾阿茲瑪強調，網路和社群平台的興起，造成青少年只要沒有父母監督，就能輕易取得色情圖像或影片，但由於具備的性觀念不足．導致感染性病的風險比成年人還高。因此，她呼籲，家長應於其中肩負監督和教育的責任。

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