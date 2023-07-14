英國巴克黑文（Buckhaven）一名女子日前發現被出軌長達數月，決定用便條紙在前男友的車身外部拼出「去你的」、「偷吃」的字樣，還把情趣玩具和帶血的衛生棉黏在擋風玻璃上方，並於事後直呼「就叫我畢卡索吧」。如此顯眼的報復手段，也在網上掀起熱議。

根據《太陽報》報導，一名女子在社群平台投稿2張照片，可見一輛汽車被用紫色便條紙拼出「F**K U（去你的）」、「CHEAT（偷吃）」的字樣，擋風玻璃上方還被黏了2個情趣玩具和一個帶血的衛生棉。

對此，女子表示，該車是前男友所有，上方的傑作則出於自己的巧手，「我的前任背叛了我，就叫我畢卡索吧。」原來是她得知前男友在外到處亂搞長達數月，此舉正是想讓對方「像當初對待我一樣難堪」，同時強調，「我永遠不會像前男友一樣偷吃。」

之後隨著照片在網上曝光，迅速引發熱議，網友相繼表示「換作是我，100%也會這樣做」、「哈哈，這是在教訓傻子」、「太漂亮了」、「如果是我會把車子砸爛」、「公開羞辱，但不被刑事指控的最佳方式」；另有網友直言「我覺得這太讓人尷尬了，我會想到更好的報復方法」、「甜蜜的復仇，但行為絕對讓人尷尬」。

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