國民黨台北市中正、萬華選區立委人選難產，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，已5度勸進前高雄市長韓國瑜女兒韓冰出戰。媒體人陳鳳馨表示，中正萬華區找韓冰，是一步好棋，韓冰贏的機率大。如果韓冰對政治有興趣，一定要把握參選最佳時機點。

陳鳳馨13日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，黃呂錦茹中正萬華區找韓冰，是一步好棋，上上下下，國民黨中央到地方黨部，都給了正面回應，希望黃呂錦茹能夠持續勸進韓冰。

陳鳳馨接著表示，請韓冰思考一下，這是一個好的挑戰，除非韓冰對政治完全沒有興趣。而對政治有興趣的人，一定要把握住最佳時機點。世界上沒有什麼事情是百分之百準備好，才開始做的，她有個好朋友出了一本書寫道，人生有40%的把握，就要往前衝。韓冰擁有很多在選舉上的優勢，而這些優勢，可以幫助她在政治上面有很好的發揮，她在理念各方面其實都不錯。

陳鳳馨認為，對黃呂錦茹來說，中正萬華區擺不平，所以不到外面找人，解決不了黨內的問題，到最後黨內問題，會變成全台北市的問題，這是黃呂錦茹一個很重要的考量。

陳鳳馨更分析指出，韓冰贏的機率是大的，所以韓冰只要對政治有興趣的話，這是一個好的時機；如果時機錯過了，就是錯過了。