韓國「百想視后」金泰梨在鏡頭前總是充滿活力，《惡鬼》編劇金銀姬第一次見到她時，也感受到她的朝氣蓬勃，能量強大，像是可以打敗惡鬼。過去不太看恐怖片的金泰梨，為新戲看了很多相關作品，她爆料在拍攝時，劇組也遇到了難以解釋的事件。

《惡鬼》故事講述出身貧寒的具散影（金泰梨 飾）在父親離奇死亡後生活每況愈下，在意外遇見擁有陰陽眼的廉海上（吳正世 飾）後，開始發現自己彷彿被詛咒的人生背後的真相，兩人聯手調查一連串由「惡鬼」導致的可疑死亡案件，打破摧毀他們家庭的邪惡詛咒。

劇中金泰梨與吳正世聯手調查一連串由「惡鬼」導致的可疑死亡案件，打破摧毀他們家庭的邪惡詛咒。（圖／翻攝《惡鬼》官網）

王牌編劇金銀姬曾打造出《Signal信號》、《屍戰朝鮮》等夯劇，《惡鬼》也不負眾望，首集收視9.9%，第2集便突破2位數。金銀姬表示，她雖然會怕，但因為喜歡恐怖片，一直希望能寫一次超自然題材的劇本，所以在寫《屍戰朝鮮》時，同時策劃了《惡鬼》。

首次見到女主角金泰梨，金銀姬從她身上感受滿滿的正能量，和角色的契合度高達1000% ，「之前看過她的照片和影片，讓我產生了『金泰梨不是蓋的』這種想法」，似乎連惡鬼都能制伏。

過去不看恐怖片的金泰梨，為了演出這部劇看了許多靈異電影，甚至產生了興趣。她坦言剛收到劇本時，問了金銀姬50個、100個問題，金銀姬告訴她，希望她可以成為惡鬼本身。對於要詮釋普通人散影，以及被惡鬼附身後的狀態，金泰梨表示：「我試著用不同動作表現出區別，希望大家在觀賞時多多留意這些細節。」

王牌編劇金銀姬在寫《屍戰朝鮮》時，同時策劃了《惡鬼》。（圖／Netflix提供）

故事中，門起到了非常重要的媒介作用，而在拍攝時，也真的遇到了靈異事件，金泰梨說道：「從沒有人的地方傳來了敲門聲……在《惡鬼》中，門起到了重要的媒介作用，所以覺得很神奇。」被問到是否會害怕拍攝恐怖題材的作品，金泰梨搖頭，甚至覺得很有意思，尤其當中呈現的是韓國鬼怪，融入民間信仰讓她直呼有趣。

對於不敢獨自觀看恐怖題材作品的人，編劇金銀姬喊話：「雖然表面上看起來很恐怖，但仔細品嘗的話其實是很溫暖的故事。」對她來說，惡鬼是動搖她內內、誘惑她的「壞想法」，她想藉由惡鬼來呈現比鬼更邪惡的人。

金泰梨朝氣蓬勃，金銀姬感受到她的能量強大，像是可以打敗惡鬼。（圖／翻攝《惡鬼》官網）

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