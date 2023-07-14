演員李沛綾從1998年就在民視八點檔參與演出，因成功詮釋惡女角色備受關注，也成了電視台力捧的當家花旦，不過她為家庭淡出螢光幕將近12年，直到今年才以《市井豪門》中貴氣珠寶商角色復出。李沛綾回憶，剛入行時年輕遇到很多拍戲的眉角不懂、心裡也過不去，還好當時前輩陳美鳳私下鼓勵：「你抗壓性一定要夠，只要抗壓性夠任何事情都可以迎刃而解。」這句話在往後的工作與人生中都不斷的激勵李沛綾。

「以前我每一檔戲幾乎都跟美鳳姐合作，她很照顧我！當時一檔接一檔戲拍，軋戲到不行，軋戲的過程當中難免溝通會有些誤會，或是執行製作在兩部戲之間的協調出問題，這樣可能就會間接或直接的影響到我，有時候就覺得說『欸，好像不是我的問題啊？』但還是會往自己內心裡去。」

靠著前輩陳美鳳的一句話，李沛綾度過人生不少關卡。 （圖／趙文彬攝）

「我也曾經被說過『藝人軋那麼多戲幹什麼，搞成這樣』，可是我心裡就想『經紀人怎麼安排我們就怎麼做啊...。』加上我那時候年紀又小，才19、20歲，只覺得『怎麼有這麼多麻煩事！』心裡就過不去。還好美鳳姐私下打電話給我教我、勸我，她告訴我抗壓性很重要，只要抗壓性夠任何事情就可以迎刃而解。」

年輕時會將誤會放進心裡的李沛綾，受到陳美鳳鼓勵而看開。（圖／趙文彬攝）

「我真的很感動，她特地打電話給我，要我不要太在意、放寬心，這句話幫助我很多，不是只有在演藝圈！就像當媽媽也要高抗壓性，抗壓性不夠的話你就會憂鬱、容易負面，所以我後來因為這句話開始告訴自己『當你有抗壓性的時候，你一切事情都覺得其實很簡單』。」

現在看來開朗的李沛綾，曾為了做試管不斷打針而陷入低潮。 （圖／趙文彬攝）

「這句話不只在工作上受用，我當初光是懷孕的過程就一直做試管、打針，也是一種低潮期，然後剛結婚時從台北搬到台中，一個人都不認識也一度低潮到不行，好像快憂鬱症了，我那時候還跟文琳姐（方文琳）視訊訴苦說自己晚上都睡不著，她要我去看醫生，才知道我罹患非典型甲狀腺亢進。」

年輕時的李沛綾曾在《不了情》中與陳美鳳演出姊妹。（圖／民視提供）

「醫生當下直接點出我的問題問我：『妳是不是換環境？』原來我不能入睡就是因為換環境影響心理，造成非典型甲亢，醫生要我去多交朋友，慢慢就會好了，所以當時也只開了較輕劑量的舒眠藥，之後慢慢交到朋友病真的就好了，後來我的朋友比我老公還多！」

李沛綾一度陷入憂鬱，靠著跟方文琳訴苦而發現自己是身體出現狀況。（圖／取自李沛綾臉書）

「我真的很感恩美鳳姐跟我講的抗壓性要夠，因為抗壓夠我們的心就會穩，心不穩定妳根本沒有辦法冷靜去思考、解決任何事情，我在美鳳姐、文琳姐身上還學到安住自己跟有自信，你看她們發生什麼事都能臨危不亂，美鳳姐很棒 ，遇到這麼多事情都可以很優雅，我就是這樣一步一步跟她們學習，一步一步這樣走過來。」

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