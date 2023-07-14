《不可能的任務》自1996年上映至今已經過了27年，阿湯哥依舊不斷挑戰極限，今年再推《不可能的任務：致命清算 第一章》，劇情描述全世界面對AI威脅命運岌岌可危，伊森韓特與IMF（不可能任務情報局）奉命奪取全新致命武器，不讓它落入壞人手中。其中阿湯哥飛越斷崖跳傘的驚險畫面，更是經過上萬次的練習才達成，高難度動作真的是拿命在拼。

該片耗資2.9億美元，橫跨阿布達比、義大利、挪威等多個國家取景和實地拍攝，也是系列作片長最長的一集，長達2小時36分鐘，不只打破系列片長紀錄，在知名影評網站爛番茄也開出系列史上最高分98％的新鮮度。

阿湯哥在新作裡照樣飛天遁地，親自上陣所有動作戲碼，矯健身手絲毫看不出他已經61歲，除了經典的火車打鬥，還有羅馬市區街道飛車追逐。其中一幕他騎著摩托車高速衝下斷崖，再定點跳傘的驚險動作戲碼，更被視作是影史最複雜的特技動作，也是他再次挑戰自我的壯舉。

《不可能的任務：致命清算 第一章》照樣加入經典的火車打鬥戲碼。（圖／UIP提供）

為了這幕，阿湯哥騎著越野車飛越斷崖，精準計算跳躍角度，練習飛越高達13000次；擁有跳傘執導的他，更接受了一年的定點跳傘和空中滑翔訓練，每天跳傘超過30次，總計練習了500次，長時間且高強度訓練才完成如此驚險刺激的動作。問起阿湯哥為何要親自策劃如此困難的挑戰，他笑說：「我從小就想這麼做，為的就是全球觀眾。」

除了空中特技挑戰極限以外，在羅馬的飛車戲也相當考驗阿湯哥的駕車技巧，他在電影中單手開車又甩尾，每次以為車子會甩尾到一個方向，沒想到鵝卵石街道又讓車子甩到另一個方向，就連導演克里斯多夫麥奎里都說：「這場飛車戲真的拍起來困難重重，沒有劇組人員和湯姆這種演員就做不到。」

如果認為《不可能的任務：致命清算 第一章》只是單純充滿動作的刺激爽片那就錯了，電影劇情也緊扣世界趨勢，讓現今最夯的AI人工智慧有了自我意識，成為了終極大魔王，入侵人類世界，當所有隱私都無所遁形時，人類又該如何跟強大的人工智慧對抗。

湯姆克魯斯親自上陣所有動作戲碼。（圖／UIP提供）

片中找來老班底賽門佩吉、文雷姆斯、英國特務「伊爾莎」蕾貝卡弗格森，「白寡婦」凡妮莎寇比，還有新任「湯女郎」海莉艾特沃，以及「螳螂女」龐克萊門捷夫的加入。不止阿湯哥有精彩的特技演出，蕾貝卡弗格森、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫3位女星也各自展現精湛動作戲，蕾貝卡弗格森大秀紳士優雅的高超劍術、蕾貝卡弗格森跟阿湯哥近身搏鬥的狠勁令人不寒而慄、海莉艾特沃則展現巧妙的竊術與求生技巧，以動作戲巧妙詮釋各自角色特性。

AI人工智慧如今已成世界趨勢，不僅可以高速運算處理龐大數位資訊，還能與人聊天、預測未來、交通演算、繪圖等，就連前陣子最夯的ChatGpt也被不少網友拿來做心理諮商測試，被讚是：「相當有溫度的AI。」

但在萬無一失的AI演算法中，要如何找出那唯乎其微的致勝奇蹟？阿湯哥這次將魔王等級提升到「根本不是人」，但人工智慧再精密也有一疏，就進戲院看阿湯哥如何與IMF夥伴聯手跟AI鬥智又鬥勇，戰勝不可能的奇蹟吧，包準不會失望。《不可能的任務：致命清算 第一章》現正上映中。

《不可能的任務：致命清算 第一章》湯姆克魯斯為了騎車飛越斷崖練習上萬次。（圖／UIP提供）

更多 CTWANT 報導