政府打炒房祭出《平均地權條例》新法7月上路之際，竟又爆出竹科、南科兩地「中人」詐騙案醜聞。人稱「陸大」的房產專家陸敬民和3名竹科受害工程師接受CTWANT獨家專訪，揭露陸大昔日愛徒兼好兄弟翁鼎量(Max)及另一名房仲黃宥誠(改名前叫黃學勻)，涉嫌以中人角色收取不當佣金詐騙過程，目前全台逾10人受害，受害總金額超過4000萬元以上，並號召更多受害人站出來，組成「翁黃中人詐騙案」自救會及提告。

前幾年不少預售案開案即秒殺，還出現民眾漏夜排隊搶購、中人帶貨的特殊奇景，尤其在供不應求的新竹市場，買房只能找中人，惹得民怨四起。2020年，住宅週報社長陸敬民透過CTWANT揭露中人炒紅單亂象，啟動府院一系列抑制房市、導向正軌的打炒房措施，不過中人並沒有銷聲匿跡，陸敬民反被「黑化」，直到日前，他才赫然發現，原來他的左右手翁鼎量也打著他的名號，做起中人生意並搞出詐騙事件。

陸敬民決定大義滅親，11日晚間帶著3名受害人接受CTWANT獨家專訪，一開口就定調，「這起『翁黃中人詐騙案』將是新竹預售屋市場史上最大醜聞！」光竹北就10多人受害，其中這3名率先站出來的受害人，約莫30~35歲的竹科工程師，加總受騙金額就超過2000萬元，詐騙人都指向竹北一名房仲黃宥誠，有2位受害人是透過朋友介紹找黃宥誠買房，其中1位則是2019年和黃宥誠成交過物件的老客戶。

根據3名受害人描述，黃宥誠犯案手法多是透過中人購買「建商保留戶」，並支付了60~90萬元中人費。而過程中黃宥誠偽造建商大小章，提供假收據、假合約不斷騙取信任，其中一位受害人中人費、訂簽開款、工程款和一些雜項支出，已匯了破千萬。

截至目前統計，「翁黃中人事件」全台逾10人受害，受害總額超過4000萬元以上，其中3名受害人接受CTWANT獨家專訪。（圖／黃鵬杰攝、CTWANT資料室）

為何需要透過中人買房？「我們竹北都這樣，朋友、同事都是，不然買不到好的物件！」「這幾年就業機會一直增加，帶動居住需求，竹北最缺的就是房子和學籍，沒有買房，小孩也搶不到學校。」「我們也希望能光明正大走進接待中心聽建案介紹，這是不可能的，他(代銷)只會跟我說賣完了下次開案再聯絡，但根本不可能會聯絡。」「2021年以後沒聽過不靠關係可以到接待中心買到房的，建商、代銷都會先賣給VIP投資客。」

其中2位受害人是在2022年11月及今年4月被騙。記者提問，近兩年政府祭出禁止紅單轉讓、加強稽查，對於透過中人買房的潛規則沒有抑制效果嗎？他們搖搖頭說，「紅單消失後，透過中人買房開始盛行，想買好物件必須先付中人『入場費(優先購買權)』，透過房仲認識的中人要貨，你以為中人只有一層，但可能中間有好多層的中人。」他們更諷刺地說，「說不定以前紅單還比較好，還有一張紙可以找建商。」「我還寧可排隊(買房)，比較透明，至少知道自己輸給哪些人。」

大家可能會認為怎麼這麼容易被騙？受害人說，不透過中人當然也可以在網上的房仲平台看房，但上面的轉約物件都很差，且必須一次支付好幾百萬的現金。他以換約總價2500萬元的房子舉例，自備款、第一手要賺的利潤、幫第一手繳房地合一稅，加總後要付現金約500~800萬元；而另一頭是認識的熟人說他有門路認識中人，能買到第一手的房子，只要60萬元訂金，「不用2秒都會選熟人。」而他們身旁的同事朋友，大多也都透過中人模式成功買到房子。

另外根據陸敬民的調查和蒐集到被害人的說法，台南也有多人出面指控翁鼎量涉嫌背信、侵佔，被害人指稱，翁鼎量曾向她表示，「我才是住宅週報幕後老闆，陸敬民是我員工」，在台南善化預售案「桂田磐古2」公開銷售當天，翁鼎量也以中人角色出沒其中，並明目張膽在停車場收「入場費」，「我們已掌握翁鼎量和黃學勻(黃宥誠)涉案的錄音檔、LINE截圖，近期將提供調查局偵辦。」陸敬民說。

這幾年竹科就業機會增加，也帶動房市購屋需求，竹科從業人口共17.5萬人，不僅塞車問題難解，還包括搶房、搶學籍等特殊現象。（圖／翻攝自林彥甫市議員臉書）

經過受害人說法交叉比對，陸敬民認為，翁鼎量和黃宥誠2人疑操盤手和車手關係，其中直接和黃宥誠涉及的建案，包括竹北的「椰林青樹」「竹科匯」「鼎東賦」和新竹最新的「利晉曙光」等，都出現了受害者。

其實早在7月4日，陸敬民就在他私人不公開群組中使用Live talk談起「新竹少年房神的成魔之路」，他口中的房神就是翁鼎量，那位常常跟在他旁邊約30出頭、長相帥氣的男生，如何背著他，透過陸敬民建商、代銷的人脈關係賺中人財。

「他(翁)是我帶進業界，一邊在我的羽翼下發展認識建商高層，一邊遇到各種關卡時問我如何解套，享受我的人脈、經驗、金援，另一方面幹著詆毀我的勾當。」陸敬民痛心疾首地說，他終於明白為什麼總有人說他收中人費，原來是被翁利用。「我陸某人從來都不想做中人，我一點興趣都沒有！」

陸敬民不僅自證清白，更要出來清理門戶，「是我識人不明，2020年『竹科匯』，我千萬交代萬交代不要收錢，竟成了他創業處女作。」「我要怎麼面對這些受害者，我這15年聲譽全因此而毀。」

目前在竹北受害人都指向一名房仲黃宥誠(改名前叫黃學勻)，不過根據陸敬民抽絲剝繭，他表示已掌握翁鼎量和黃宥誠的合作關係。圖為黃宥誠。（圖／讀者提供）

「我已名譽掃地，現在透過媒體要趕快把他(翁)卑劣行徑通知新竹、台南所有房地產同業，一定要提防翁鼎量這位才30多歲的年輕人，很恐怖。」陸敬民說，翁鼎量擔任房仲的鼎鈞不動產已經發出律師函切割，若與翁鼎量有任何金錢往來關係，要趕快把錢拿回來；他也呼籲檢調趕快調查翁鼎量的帳戶是否有不當金流進出，「目前被害人正集結成立自救會，準備湊錢請律師提告。」

據了解，目前鼎毅建設已就「翁黃中人事件」偽刻大小章之事對黃宥誠提告偽造文書，至於寶佳、椰林、利晉等建商則尚未採取行動。

對於投訴人指控，翁鼎量表示，「案子已進入司法程序，不再多做回應。」黃宥誠則回應，所有案子都已經進入司法程序，有時候網路上不實的與論會殺死一個人，尤其是匿名群組，不過對於投訴人，他認為是吃瓜群眾假冒是當事人，「我自己面對的客戶大概就有9個，也都有一個一個在協商處理後續事宜，我接收到的訊息是真正的當事人根本沒有想把事情給弄成這樣。」

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