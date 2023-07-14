路透社報導，這起駭客事件的餘波持續擴散。另一名未具名美國國務院高官透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在印尼雅加達會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時明確表達，任何鎖定美國政府、企業或公民的行動，「我們都深感關切，並將採取適當行動來究責」。

微軟日前披露，中國駭客利用微軟驗證軟體的漏洞，藉此暗中侵入25個機構的電子郵件帳戶，但未公布機構名稱。

上述消息曝光後，商務部、國務院、眾議院人員相繼坦承被駭。這波入侵活動始於5月，並持續大約1個月之久。

中國外交部在本週稍早提供路透社的聲明中，形容上述指控是虛假訊息。

雷蒙多（Gina Raimondo）領導的商務部對中國實施一系列出口管制政策，限制移轉半導體和其他敏感技術至中國。

一名商務部發言人昨天表示，微軟已告知商務部「微軟Office 365系統的一項入侵威脅，部內已立即採取行動因應」。但發言人拒絕專門評論雷蒙多電郵被駭一事。