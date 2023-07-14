位在菲律賓呂宋島東側的熱帶性低氣壓，預估今晚到明晨間，將發展成今年第4號颱風「泰利」。明起東半部、恆春半島水氣增多；下周日（16日）降雨範圍擴大，雨會連下好幾天。

氣象界曾有「颱風窩」的形容，代表在一個大環境中，有相當適合颱風生成的條件。目前在台灣、菲律賓東側海域，一直延伸至南海一帶，就有這樣的「季風低壓環流」，熱帶擾動不斷生成。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，位在呂宋島東邊的熱低壓，進入南海後將發展成颱，朝廣東前進，對台灣無威脅。還有另一個擾動正在發展，預估16、17日掠過台灣東北部近海，影響有待觀察。

另外，歐、美模式模擬，下周四（20日）之後，還有第3個熱帶擾動在菲律賓東部海域伺機而動。今各地氣溫：北部24至38度、中部24至37度、南部23至37度、東部22至38度。

16日起受熱帶擾動及「季風低壓環流」陸續影響，各地均有局部短暫陣雨機率，中午過後對流發展旺盛，要慎防大雷雨甚至「劇烈天氣」。