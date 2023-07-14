伊藤潤二日前來台宣傳時，也親自體驗MyMoji，直呼相當有趣。

MyVideo共同出品，由伊藤潤二漫畫作品改編的真人影集《聰明鎮》，是亞洲首部伊藤潤二作品真人化影集，由台灣團隊改編製作，已入選2022年韓國富川影展，是「IT Project」創投項目中唯一台灣作品，展現台流影視實力。

台灣大致力將IP價值極大化，未來《聰明鎮》延伸如舞台劇、主題曲、影集等多元化作品，讓新世代媒材賦予經典作品立體生命。

台灣大2022年推出「MyMoji元宇宙分身製造艙」，全台首創3D虛擬分身建模服務，360度由上至下環繞拍攝，只需站定3秒，一次性全身拍攝，30秒即可產出能動能跳的真人3D模型。

此次跟「伊藤潤二恐怖體驗展2」合作，透過台灣大MyMoji製作真人數位分身，就能打開元宇宙，以第一人稱走進伊藤潤二作品場景，體驗與人氣角色「富江」、「雙一」及「人頭氣球」等角色互動。台灣大MyMoji同步為粉絲客製化個人專屬動態貼圖，展覽期間限定16款伊藤潤二動態貼圖，知名篇章包含《富江．照片》、《雙一的寵物》、《人頭氣球》與展覽展出的《隧道奇譚》、《藏書幻影》等皆囊括。

全台唯一MyMoji3D數位分身持續優化內容模組，主題貼圖套件已累積超過600款，包含名人郭婞淳、林志傑、張宗憲…等系列，以及職場、戀愛、生活等多元類別，供民眾將其3D數位分身製作成LINE和GIF貼圖、拍攝虛實同框的AR影像，個人化、沉浸式社群體驗，廣受消費者喜愛，今年上半年MyMoji APP下載數較去年同期年增1倍，虛擬分身貼圖數則累積43,000多張製作，今年上半年相較去年同期年增89％。

「伊藤潤二恐怖體驗展2」以詭譎恐怖的畫風打造「償命村」、「喚惡鎮」雙館，邀請大眾一同感受極致恐怖氛圍。展覽期間於展場內體驗MyMoji只要399元，憑展覽早鳥票券，優惠價299元，並享8張LINE動態貼圖，加碼20張Gif動態貼圖免費製作。

另外，8月18日前到三創myfone門市體驗MyMoji，每週抽出6張「伊藤潤二恐怖體驗展2」門票，以及價值598元的雙人同行MyMoji建模體驗優惠券（原價798元），還有機會抽展覽週邊商品包括漫畫磁鐵、人頭氣球對杯、特典毛巾。

台灣大MyVideo即日起至8月18日，推出《伊藤潤二驚選集》影視作品專區，觀看專區即有機會抽限量「伊藤潤二恐怖體驗展2」門票，及MyMoji免費建模等優惠。參觀展覽的消費者，凡掃描現場活動立牌下載MyVideo APP，還可獲得MyVideo7天豪華月租序號卡，線上觀看《伊藤潤二驚選集》，名額有限送完為止。