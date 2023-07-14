中華電信於13日辦理新任高階主管交接典禮，由總經理林昭陽親自頒授印信予新派任之資訊技術分公司、企業客戶分公司、個人家庭分公司總經理，以及電信研究院院長。

資訊技術分公司主軸資訊技術與產品發展服務，新任總經理陳榮貴經歷電信研究院副院長，技術專業及經驗豐富，未來將以精進該公司資訊技術產品之能量為目標。

企業客戶分公司主導企業客戶服務，新任總經理張本元，歷經台北、新北營運處總經理之實務歷練。

個人家庭分公司以個人及家庭服務為核心，新任總經理胡學海擁有在產、研及業務的豐富專業經驗。

電信研究院主責中華電信前瞻技術之研究發展，新任院長蘇添財經歷個家分公司總經理及公司其他高階經理人職位的歷練，未來在業務、技術整合協作之下，將為公司注入更多的新利基。

中華電信已完成「躍升2021」策略轉型之階段性任務，並交出營收、獲利創近年新高的佳績。董事長郭水義與總經理林昭陽皆於聯合交接典禮中勉勵大家努力追求中華電信未來三大願景，「成為永續發展為基礎國際標竿企業」、「數位生態系統賦能者領導品牌」，以及「市值超越兆元的頂尖企業集團」。

展望2030將以三大願景結合數位、淨零、新AI轉型的策略方向，加速ICT核心業務再成長暨新興應用再躍升，希望讓中華電信再創高峰。