內政部營建署辦理雲林縣太陽能光電板設置案等標案，爆發業者透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍「白手套」，行賄營建署道路工程組長張之明數百萬元，檢方聲押後，台北地方法院認定張之明、張騰龍有滅證、串供、串證可能裁定羈押禁見。業者陳登來、江俊昇各以300萬、70萬交保。

台北地院認為，依張之明供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認張涉犯貪汙治罪條例犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認被告張有滅證、串供、串證可能，並有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見、通信。

另依張勝龍供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認被告張貪汙治罪條例犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告張有滅證之虞，並有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第105條第3項前段規定，裁定被告張O龍羈押，並禁止與辯護人等以外之人接見、通信、收受書籍、物件。

北院指出，依陳登來供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認陳犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供之虞，但審酌陳坦認聲請書所載參與行賄之主要事實，另同案收受賄絡之公務員已收押，裁定陳以300萬元交保，並命禁止與本案相關之人聯繫，如果檢察官提出相當證據證明陳有與該等人聯繫，得再命羈押。

江俊昇犯罪嫌疑重大，但考量江坦認行賄犯行，且其行賄金額除1筆金額較高外，其餘行賄之利益均為餐飲，基於比例原則之權衡考量，故認如江提出70萬元之保證金，並命禁止與聲請書所載之被告、證人聯繫，則無羈押之必要。若經檢察官查知江有與該等人聯繫之情形，則本院得改命羈押。