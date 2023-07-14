金曲歌王曹格與前妻吳速玲於去年結束長達14年婚姻，不過兩人私下仍維持朋友關係，未料，曹格昨（13日）晚突然情緒失控，接連發出充滿負面情緒的PO文，還到前妻吳速玲IG留言洗版，更寫下： 「承諾都廢了」等字句，甚至Tag她「看妳律師會不會打給我」，引發網友議論。

曹格昨（13日）晚情緒失控接連暴走PO文，只見他曬出多張與前妻吳速玲及家人的合照，接著用中英文寫下：「best moment of my life…. So far」、「亂七八糟了……但還是愛她，傻傻的被罵，被笑，被恐嚇，但也傻傻的把爽」、「等著瞧看看妳的律師是否會打給我」，甚至還有充斥負面情緒的字眼，像是：「结婚日！說的台詞 、承諾，保證都廢了」，更曬出一張黑白照寫下：「ok I’m ready to go. Bye bye」，嚇壞一票網友。

對於網友留言詢問，曹格也透過限時動態回應，只見他爆粗口寫下：「我大膽的說出心裡話，網友給的回應就是喝太多我一滴酒都沒喝。你懂我的痛嗎？不要以為自什麼都懂。小朋友」，情緒性的發言再次引起網友擔憂，紛紛留言安撫：「相信生活的考驗一定難不倒你，一切一定會越來越好的，加油」、「你需要的是轉念，把自己活好，而且你做得到的」。

曹格情緒失控接連暴走PO文。（圖／ supergarychaw IG）

曹格和前妻吳速玲去年結束長達14年的婚姻，接著發聲明表示：「能夠和平解決是我們兩個人共同的心願，這些日子謝謝大家的關心」，曹格事後也在Instagram上傳限時動態，並且吐露當下心情：「哈囉，我現在很好，不用擔心我，一切都很好，掰」，心情看起來不受影響，如今再度暴走發文，還疑似將矛頭指向前妻吳速玲，讓人摸不著頭緒。

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